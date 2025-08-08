NTN24
Viernes, 08 de agosto de 2025
Juan Valdez, nuevo patrocinador de River Plate
Fútbol

Histórico: importante marca colombiana será nueva patrocinadora del River Plate de Argentina

agosto 8, 2025
Por: Natalya Baquero González
Esta iniciativa empresarial hace parte de una estrategia de expansión global.

Juan Valdez, la marca colombiana reconocida por su particular logo con el cual, por medio de la representación de un arriero con sombrero, poncho y carriel acompañado de su mula, hace un homenaje a todos esos caficultores colombianos.

Una empresa que, en el año 2002, tomó la decisión de expandirse a nivel internacional con la finalidad de llevar lo mejor de la producción cafetera de Colombia al mundo.

En la actualidad, Juan Valdez, con más de 60 años de historia, sigue conquistando el mercado internacional con sus sabores. Ahora la marca colombiana, que ha participado en diferentes eventos en varios países, incursionará como patrocinador de fútbol.

Así lo dio a conocer por medio de sus redes sociales el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, quien anunció que la empresa colombiana será nuevo sponsor de un equipo grande del balompié argentino.

Se trata nada más y nada menos que de que River Plate, la escuadra argentina, se convertirá en el primer equipo de fútbol patrocinado por parte de la legendaria marca colombiana.

“¡Juan Valdez llega al Monumental! Con orgullo anunciamos que Juan Valdez es ahora el sponsor oficial de River Plate en Argentina”, se lee inicialmente en la publicación realizada por Germán Bahamón.

Esta iniciativa, según el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, hace parte de uno de los objetivos que tiene la empresa colombiana en territorio argentino, donde esperan expandir sus tiendas.

“Un paso firme en nuestra expansión en este gran país, que cerrará 2025 con 9 tiendas y 2026 promete más crecimiento”, expresó Bahamón.

Asimismo, Germán dejó ver que a partir de la fecha en el mítico estadio Monumental de Buenos Aires, en el cual juega como local el equipo de River Plate. De ahora en adelante, los asistentes al escenario deportivo podrán disfrutar de bebidas “Juan Valdez 100% colombiano”, productos que también serán accesibles tanto en “oficinas, centros de entrenamiento y restaurantes”.

De esta manera, los aficionados del conjunto Millonario podrán disfrutar de su pasión por el fútbol acompañado de un buen café con sabor a Colombia.

Por su parte, los futbolistas colombianos como Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño y Miguel Ángel Borja, quienes militan actualmente en el equipo de la Banda Cruzada, podrán sentir más cerca su tierra.

o

Con esta nueva alianza, Juan Valdez, que en la actualidad cuenta con varias tiendas en países como Estados Unidos, Costa Rica, Chile, Paraguay, Perú, México y España y que tiene dentro de sus planes seguir expandiendo su marca a nivel internacional deja ver que sigue apostándole a nuevos mercados como el deportivo.

