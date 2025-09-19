Insólito: futbolista es expulsado y al abandonar el campo le regala su camiseta a un hincha, pero luego se la pide de vuelta tras reversión del VAR

Un hecho insólito ocurrió este jueves durante un encuentro futbolero de la Copa de Rusia entre el Zenit y el Ajmat cuando, durante el tiempo de reposición al final del partido, un jugador regaló su camiseta a un hincha tras ser expulsado, pero tuvo que pedirla de nuevo para incorporase otra vez al partido.

Y es que el defensa tunecino Nader Ghandri del Ajmat vio la tarjeta roja por una sanción que el juez consideró suficiente para que abandonara el terreno de juego, por lo que Ghandri aceptó con resignación la decisión, aunque mientras salía atendió la petición de un aficionado que le pidió su camiseta y se la lanzó.

Sin embargo, mientras caminaba por el túnel debajo de la tribuna hacia los camerinos, fue nuevamente llamado a ingresar a la cancha, pues el VAR había revisado la acción y reversó la decisión del réferi, por lo que debía unirse a sus compañeros para terminar el duelo en cancha.

Tan pronto como Ghandri entró al campo miró a las gradas para buscar al hincha, quien se percató de la situación y optó por devolverle la playera, gesto que el deportista se tomó muy bien e incluso con humor, pues las cámaras lo captaron riéndose mientras se la ponía, además de haber levantado sus manos hacia la tribuna para agradecer la acción, mientras el resto de los aficionados aplaudieron.

Aunque el partido, correspondiente a la cuarta jornada del torneo, finalizó 2 a 1 a favor del local, Zenit, Ghandri anotó el descuento sobre el minuto 73, antes de casi haberse ido del campo y del momento que los fanáticos destacaron en redes sociales.

Tras la acción, surgió el debate respecto a si el defensor debió ser amonestado con tarjeta amarilla por haberse retirado una de sus prendas, como ocurre cuando quienes hacen goles se quitan la camiseta en momentos eufóricos del partido.

Pero el reglamento indica que el jugador recibirá tarjeta amarilla si se retira una de sus prendas por razones distintas a alguna molestia o lesión, y de manera voluntaria, dentro del campo, y Ghandri ya se encontraba fuera del terreno de juego cuando decidió quitársela.

En caso de haber sido sancionado con amarilla, si el juez, aún y con el reglamento lo hubiese considerado una falta de respeto, Ghandri habría recibido su segunda amarilla, pues tras la primera acción, que no resultó ser roja, el juez le mostró su primera amonestación, por lo que una segunda lo hubiese obligado a abandonar el campo hacia los vestuarios, acción en la que el VAR no hubiese podido interceder.

Tras la cuarta fecha de la competición rusa el Ajmat de Ghandri se ubicó último en su grupo con apenas tres unidades y el equipo de San Petersburgo mantuvo su liderato con 12 puntos, a falta de dos partidos más para que inicie la siguiente fase de la competición.