Insólito: partido entre Gales y Bélgica por las eliminatorias europeas por el Mundial de 2026 tuvo que ser interrumpido por invasión de una rata

Durante la goleada de Bélgica en condición de visitante ante Gales en la octava jornada de la fase de grupos de las eliminatorias europeas por el Mundial de 2026 se dio un momento totalmente inesperado.

En el partido tuvo que ser interrumpido durante un momento debido a la invasión de una rata que se metió en el campo de juego antes de que terminara el primer tiempo.

El pequeño roedor se metió al terreno de juego obligando a que el encuentro de detuviera mientras algunos jugadores intentaban, sin éxito, sacar al animal.

El arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois intentó atrapar a la rata, pero no tuvo tanto éxito como esperaba, pues el animal no se dejó capturar por él.

VEA TAMBIÉN Neymar dejaría el Brasileirao para volver a Europa a una de las cinco grandes ligas: buscaría retomar su nivel para llegar a la Copa del Mundo o

Tras varios intentos por parte del guardameta, el futbolista gales Brennan Johnson ahuyentó al pequeño animal corriendo detrás de él.

La rata desapareció detrás de la valla publicitaria luego de que el jugador del Tottenham la llevará para que cruzara la línea de la banda del estadio Cardiff City Stadium.

Sin embargo, el episodio de la rata no evitó la inminente caída de los galeses, quien pese a estar en condición de local cayeron 2-4.

Gales fue el encargado de abrir el marcador a los ocho minutos del arranque por el tanto de Joe Rodon, pero el empate de los belgas llegó de la mano del jugador Kevin De Bruyne, quien desde el punto penal anotó el primero de su selección.

Al minuto 24, los belgas se adelantaron en el marcador al poner el 2-1. La segunda parte empezó mal para los galeses puesto que el árbitro pitó otro penal a favor del conjunto visitante en el 76.

De Bruyne volvió a anotar desde los doce pasos aumentando la ventaja de Bélgica, pero Gales no se rindió y puso su segundo gol en el minuto 89.

Pero sobre el cierre del partido, en el minuto 90, Leandro Trossard aumentó la ventaja y selló el triunfo de los belgas.

Bélgica se encuentra encabezando el Grupo J con 14 puntos, seguido por Macedonia del Norte que tiene 13 puntos y Gales que tiene 10 puntos.

Las últimas fechas de eliminatorias se disputarán el 15 y 18 de noviembre. Los primeros de cada grupo se clasifican directo al Mundial y el segundo disputará los playoffs para ganarse otro tiquete al torneo más importante del mundo.