Martes, 12 de agosto de 2025
Fenerbahce

Jhon Durán marcó gol con el que su club en Turquía pavimentó regreso a la Champions y la afición se lo reconoció con grito que batió un récord de ruido

agosto 12, 2025
Por: Redacción NTN24
El delantero colombiano Jhon Durán. (EFE)
Los turcos, dirigidos por el entrenador portugués José Mourinho, quedaron a tan solo un paso de clasificarse a la fase del gran grupo de 36 equipos del torneo europeo.

El delantero colombiano Jhon Durán marcó el hasta ahora gol más importante con el Fenerbahce, su nuevo club en Turquía, este martes en medio de la tercera ronda de Clasificación de la Champions League.

Su gol significó el empate parcial en la serie que enfrentó al Fenerbahce ante el Feyenoord Rotterdam del fútbol neerlandés.

Tras esa anotación, en el segundo tiempo del encuentro, el club turco se impuso con solvencia y logró ganar el partido por 5 a 2 para definir la llave a su favor con un marcador global de seis anotaciones a cuatro.

Al ingreso del balón de Durán se desencadenó un eufórico grito que, según la cuenta Saracoglu Sports, fue tan estruendoso que rompió un récord mundial.

“La afición del Fenerbahce volvió a batir el récord mundial con un ruido de 154,9 decibelios tras el gol de Jhon Durán. (Guinness World Records)”, escribió el prestigioso portal especializado en datos sobre el equipo de Estambul.

Tras el triunfo, los turcos, dirigidos por el entrenador portugués José Mourinho, quedaron a tan solo un paso de clasificarse a la fase del gran grupo de 36 equipos en el que se desarrolla la primera ronda de la Champions.

No será un paso fácil pues el rival de turno, en el denominado playoff final, será el poderoso Benfica de Portugal.

El playoff final, cabe resaltar, es una ronda en la que se enfrentan 14 equipos en siete llaves de las que salen los últimos clasificados a la fase principal del considerado por muchos como el torneo más importante a nivel de clubes del mundo.

Estos partidos se cumplirán, en la ida, el 19 y 20 de agosto. La vuelta será los días 26 y 27 de agosto.

Programa de los playoffs:

Ferencváros (HUN) - Qarabag (AZE)

Estrella Roja (SRB) - Pafos FC (CYP)

Bodo/Glimt (NOR) - Sturm Graz (AUT)

Celtic (SCO) - Kairat Almaty (KAZ)

FC Basilea (SUI) - FC Copenhague (DEN)

Fenerbahçe (TUR) - Benfica (POR)

Glasgow Rangers (SCO) - Brujas (BEL)

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Estados Unidos

Trump tomará control de la Policía de la capital y desplegará a la Guardia Nacional: "La tasa de asesinatos en Washington es más alta que la de Bogotá"

Gustavo Petro y Miguel Uribe | Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

"No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición, ni lo haremos": Petro se pronunció sobre la muerte de Miguel Uribe

Miguel Uribe en el Senado de la República - Foto AFP
Miguel Uribe Turbay

Expresidentes y líderes políticos reaccionan a la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona, la esposa del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. (AFP)
Miguel Uribe Turbay

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti": el sentido mensaje de despedida de María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe

Miguel Uribe Turbay, senador colombiano (EFE)
Miguel Uribe Turbay

Murió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe tras dos meses luchando por su vida

