Jueves, 04 de septiembre de 2025
Yeferson Soteldo

Jugador brasileño es suspendido por presunto amaño en partido donde el venezolano Yeferson Soteldo fue protagonista

septiembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Fútbol brasileño entre Flamengo y Santos en 2023 - Foto: EFE
El caso se centra en un juego que el Flamengo perdió 2-1 contra Santos, disputado en Brasilia en noviembre de 2023.

Un jugador brasileño recibió una dura sanción en las últimas horas por presunto amaño de partidos en la liga de ese país.

Se trata del delantero brasileño Bruno Henrique, del Flamengo, quien fue sancionado este jueves con 12 partidos de suspensión por la justicia deportiva de este país, tras ser acusado de haber forzado una tarjeta amarilla para beneficiar a parientes suyos en apuestas en línea.

Bruno Henrique, de 34 años, aún enfrenta un juicio penal por cargos de fraude deportivo, proceso que podría llevar a penas de dos a seis años de prisión.

El Tribunal Superior de Justicia Deportiva lo castigó con 12 encuentros de suspensión y una multa de 60.000 reales, equivalentes a unos 11.000 dólares, por "violación de ética deportiva", según la decisión anunciada por el presidente de la Primera Cámara Disciplinaria del organismo, Marcelo Rocha.

No obstante, la suspensión es apelable, por lo que no entraría en vigencia de inmediato.

En su intervención por videoconferencia este jueves ante el tribunal, el atacante brasileño se declaró inocente.

"Me gustaría reafirmar mi inocencia (...). Jamás cometí las infracciones de las cuales estoy siendo acusado", expresó Bruno Henrique en una breve declaración.

El jugador afrontaba una pena máxima de dos años de suspensión y multa de 200.000 reales (unos 36.000 dólares).

Es acusado de forzar una tarjeta durante un partido del campeonato local en 2023, en una acción que habría sido coordinada con apostadores de su entorno familiar.

El caso se centra en un juego que el Flamengo perdió 2-1 contra Santos, disputado en Brasilia en noviembre de 2023.

Bruno Henrique recibió una tarjeta amarilla por una falta y vio después una segunda amonestación por ofender al árbitro, por lo que fue expulsado.

La jugada en cuestión se dio a los 95 minutos del encuentro, cuando el delantero impidió que el venezolano Yeferson Soteldo, en ese momento en el Santos, avanzara por el costado izquierdo. El jugador de La Vinotinto le propinó un vergonzoso caño y de allí derivó su amonestación. Si bien la falta no fue agresiva, el árbitro central decidió amonestar a Bruno Henrique por la dura protesta que hizo. Posteriormente, el jugador se fue expulsado por increpar al juez central.

La policía dijo haber obtenido mensajes comprometedores en el celular del hermano del jugador, Wander Nunes, juzgado igualmente por el caso.

Según el juez, la investigación policial encontró que Bruno Henrique "habría actuado de forma intencional para ser castigado con la tarjeta" y su hermano lo habría incentivado para "obtener una ventaja financiera".

El hermano, la cuñada y una prima del delantero habrían creado cuentas en casas de apuestas virtuales el día antes del partido y habrían apostado por una amonestación suya.

En el proceso judicial que sigue en paralelo, Bruno Henrique pasó a juicio a finales de julio, un mes después de haber sido imputado.

Un recurso que buscaba detener el juicio, presentado por la defensa de Bruno Henrique ante el Tribunal Superior de Justicia de Brasilia, fue retirado la semana pasada.

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: EFE / Captura de video ataque estadounidense - Foto: Captura
Gustavo Petro

"¿Cuál es el acuerdo? Uno no defiende a un dictador de gratis": senadora cuestiona las posturas del presidente Petro frente al régimen de Venezuela en medio del despliegue militar de EE. UU.

Foto: Donald Trump - Truth Social
Gobierno de Estados Unidos

Este sería el armamento utilizado por Estados Unidos para destruir la narcolancha venezolana en el Caribe

Javier Milei/ Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner - Fotos EFE
Argentina

Diputada argentina del partido gobernante asegura que el "kirchnerismo está devastado y en las penumbras de su muerte" antes de una nueva jornada electoral

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - Foto: AFP
Marco Rubio

"Puede pasar de nuevo, no van a seguir actuando con impunidad (...) la interdicción ya no funciona": Marco Rubio sobre el ataque de EE.UU. a bote con drogas procedente de Venezuela

Secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Estados Unidos

Secretario de Defensa de EE.UU. envió mensaje al régimen venezolano: “La única persona que debería de estar preocupada es Nicolás Maduro”

