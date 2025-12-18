Jugador de la selección Colombia se refirió a las críticas por su inexistente paso por Europa: “entendí que mi lugar está en Sudamérica”

Uno de los jugadores de la selección Colombia dio unas duras declaraciones sobre su carrera futbolista y cómo ha sido menospreciada en algunas ocasiones.

El mediocampista de River Plate, Juan Fernando Quintero, habló sobre una de las críticas más grandes que ha recibido en su carrera, el no jugar en Europa.

Durante muchos años ‘JuanFer’ ha sido criticado y cuestionado por enfocar su carrera solamente en Sudamérica.

Sin embargo, el colombiano explicó que para él siempre estuvo claro que su carrera debía estar en Sudamérica, en donde cree que ya ha dejado huella y ha hecho historia.

En el podcast ‘Las Cosas Como Son’ del cantante Maluma, el reguetonero le comenta que siempre soñó con verlo jugar para un club como el Barcelona.

“¿Seguís soñando con jugar para equipos importantes en Europa?”, le pregunta el artista, a lo que Quintero responde: “yo entendí que mi lugar está en Sudamérica”.

“Una cosa es la percepción de la gente y ni siquiera es mentalidad, es lo que es. Si te vas a lo que la gente quiere dice: ‘no, nunca le dio’, pero lo que es River”, añadió.

El mediocampista comentó que el hacer un gol en el mítico estadio Santiago Bernabéu en el clásico argentino de River vs. Boca lo hizo darse cuenta de que ya había hecho algo en el mundo del fútbol.

“Yo he ganado todo en Sudamérica. Entonces no era mi lugar, otras ganan en Europa y no ganan en Sudamérica”, añadió.

El jugador de la ‘Tricolor’ comentó que incluso ha recibido ofertas de equipos europeos, pero que para él River es “el Real Madrid”.

“Y me tocó vivir algo más especial con Racing (…) entonces vos decís que es la bendición de Dios de ser grande en un país que es de los más grandes y potencia de la historia del fútbol, Argentina”, puntualizó.

‘JuanFer’ se adelantó un poco al futuro y explicó que después de que se retire está seguro de que será entrenador.

“Porque otros hacen en Europa lo que a mí me tocó en Argentina. A veces es imposible entenderlo, pero es el lugar que Dios que yo tuviera éxito. Yo no tengo nada que envidiar, porque todo el mundo me conoce por la carrera que he hecho en River, en Argentina, en la selección Colombia, en los mundiales; no me puedo quejar de nada”, sentenció.