Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Represión en Venezuela

Los retuvieron, incomunicaron y expulsaron: Periodistas de Chilevisión vivieron un trago amargo en Venezuela

diciembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Roberto Cox, periodista chileno
Esto ocurrió en el control fronterizo del puente internacional Francisco de Paula Santander.

Ocurrió el pasado 11 de diciembre: Un equipo de chilevision que estaba en la frontera colombo-venezolana fue retenido por Guardias Nacionales durante al menos siete horas en las que estuvieron incomunicados.

"El SNTP conversó con el periodista Roberto Cox, quien relató que fueron trasladados a un cuartel e incomunicados", reveló el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa.

Según el testimonio, la orden fue ejecutada por "organismos de inteligencia venezolanos el #11Dic en la frontera colombo-venezolana" cuando, por un error, el equipo de trabajo se aproximó demasiado a Venezuela y los GNB observaron sus equipos y los interrogaron.

El equipo estaba integrado por el periodista Roberto Cox, un camarógrafo y dos encargados de seguridad.

"Les confiscaron los teléfonos, exigieron las claves, revisaron WhatsApp y galerías, y borraron fotos y videos", pese a que grabaron solamente fuera de Venezuela.

Esto ocurrió en el control fronterizo del puente internacional Francisco de Paula Santander.

En el primer contacto participaron entre tres y cuatro agentes de la Guardia Nacional. Posteriormente, fueron trasladados a un cuartel para ser interrogados.

Además, los agentes vaciaron las mochilas con los equipos de trabajo e interrogaron al equipo sobre la función de cada uno de los aparatos utilizados habitualmente para los despachos periodísticos.

Durante la detención, los funcionarios tomaron fotografías del equipo, "como si fuéramos presos", y los obligaron a grabar un video declarando que no habían sido golpeados ni despojados de pertenencias personales.

Finalmente, el equipo firmó un documento de expulsión del país y fue devuelto a Colombia.

El SNTP expresó su preocupación por la retención y advirtió que este tipo de procedimientos forman parte de un patrón de hostigamiento contra la labor periodística en Venezuela, especialmente en zonas fronterizas y de alta vigilancia.

"La revisión arbitraria de teléfonos, la eliminación de material y la incomunicación prolongada vulneran estándares internacionales de libertad de prensa y seguridad de periodistas".

También el pasado 10 de diciembre, el equipo periodístico del canal argentino de noticias
C5N fue expulsado de Venezuela.

Fueron enviados a Bolivia, donde esperaron un vuelo para retornar a Buenos Aires.

El grupo, compuesto por los periodistas Adrián Salonia y Nicolás Munafó y el camarógrafo Fabián Solís, llegó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, de Maiquetía, la madrugada del miércoles, donde retuvieron sus pasaportes y les comunicaron que no tenían el ingreso admitido al país.

El equipo estuvo cerca de dos horas en Migración y, luego de entregar su documentación, les hicieron fotografías y preguntas.

En Venezuela, unos 17 trabajadores de la prensa permanecen detenidos de manera arbitraria.

