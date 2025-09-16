Juventus y Borussia Dortmund brindaron el mejor partido en el regreso de la Champions League; hubo ocho goles

Este martes 16 de septiembre se iniciaron los juegos de la fase de Liga de UEFA Champions League 2025/2026, jornada en la que el encuentro en el Allianz Stadium de Turín, Italia, entre la Juventus y el Borussia Dortmund fue uno de los más destacados, pues se marcaron un total de 8 goles.

Tras el pitazo inicial, ambos equipos buscaron ir al ataque, pero carecieron de efectividad para definir; con un 0-0 se fueron al descanso. Pero para la etapa complementaria todo fue a otro precio; los clubes brindaron un espectáculo lleno de emociones y goles en un partido que terminó 4-4.

El conjunto alemán fue el encargado de abrir el marcador a los 52 minutos del encuentro por medio del delantero Karim Adeyemi, quien, tras recibir un pase de su compañero Serhon Guirassy, amagó y lanzó un potente remate cruzado al palo izquierdo difícil de atajar para Michele di Gregorio, arquero de la Juve.

Este solo fue el inicio de una noche llena de goles en el Allianz Stadium de Turín, pues diez minutos más tarde llegó la igualdad por parte del conjunto local; Kenen Yildiz, sobre los 63', mandó el balón al fondo de la red para el 1-1.

Pero la celebración dudaría poco para la afición de la Juventus, pues dos minutos después, la escuadra visitante se iría arriba en el marcador, tras la anotación de Felix Nmecha, quien puso el 2-1.

Pero esto no amilanó al conjunto local; por el contrario, los dirigidos por el entrenador Igor Tudor fueron en busca del arco rival y tanta insistencia surtió efecto a los 67’, luego de que Dusan Vlahovic lanzara un potente remate de pierna derecha, pelota difícil de atajar para Di Gregorio.

Pero como toda acción tiene una reacción, el Borussia Dortmund se hizo nuevamente del balón y buscó ir al ataque dispuesto a ampliar el marcado, acciones que tuvieron efecto, pues sobre los 74', Yan Conto robó un balón en salida del equipo italiano cerca del área, hecho que aprovechó, remató y puso arriba en el global a la escuadra alemana.

Motivados por ir arriba en el marcador, el Dortmund siguió buscando el arco rival y nuevamente lo logró, pues el árbitro decretó penal dentro del área a favor de los Negriamarillos, el cual fue cobrado por parte de Ramy Bensebaini sobre los 88 minutos de juego.

Cuando parecía que el juego terminaría a favor del equipo de Alemania, apareció Dušan Vlahović para descontar a favor de la Juve y de paso se fue de doblete.

Pero esto no fue todo; las emociones y el suspenso no terminaron allí, pues sobre los últimos minutos de reposición apareció Lloyd Kelly, quien cabeceó y mandó la pelota al fondo de la red para el 4-4 definitivo.

El próximo 1 de octubre, Juventus enfrentará al Villarreal en territorio español, mientras que el Borussia Dortmund, por esa misma fecha, recibirá al Athletic de España.

Vea aquí los ocho goles dele encuentro entre la Juventus y el Borussia Dortmund en el inicio de la fase de liga de la Champions League.