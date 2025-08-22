La dura confesión que hizo Yerry Mina sobre su breve paso por el Barcelona: “Durante siete meses no me dirigió la palabra”

El defensa colombiano Yerry Mina se encuentra disfrutando su paso por el Cagliari, con quien renovó hasta 2028.

Mina, quien siente que se encuentra en uno de sus mejores momentos como futbolista, recientemente dio unas duras declaraciones de su paso por el Barcelona.

En entrevista con La Gazzetta dello Sport, el defesa de la ‘Tricolor’ reveló lo que fue su corta instancia con los culés.

Yerry afirmó que tras dejar el Palmeiras, quería dar un salto a España, donde el Real Madrid lo pretendió, pero el quería jugar en uno de los clubes de sus sueños, el Barça.

“El Real Madrid también estaba allí, pero yo quería ir al Barcelona. Llegué y (Ernesto) Valverde solo me habló el primer día. Durante siete meses no me dirigió la palabra. A pesar de ganar la Liga y la Copa, jugué muy poco y sufrí una lesión en el pie tras una falta de Rakitic en un entrenamiento”, reveló el cafetero.

El exjugador del Everton comentó que al tener tan pocos minutos con el conjunto blaugrana tomó la decisión de irse porque quería jugar.

“Quería irme del Barcelona, aunque la afición me adoraba. Pero quería jugar”, añadió.

VEA TAMBIÉN América de Cali y Atlético Nacional se jugarán un clásico anticipado en la octava fecha de la Liga BetPlay Clausura 2025 o

Mina detalló que en ese momento el entrenador José Mourinho lo llamó para que se fuera para el Manchester United, pero no pudo porque tenía que recuperarse de su lesión.

“Marco Silva me convenció para ir al Everton. Fueron cinco años fantásticos, contaba con Ancelotti, un gran jugador. Empezamos bien, pero luego cinco de nosotros nos lesionamos. Pero la Premier League es preciosa”, puntualizó.

El colombiano habló de lo que era jugar al lado del astro argentino Lionel Messi, diciendo que: “Él siempre quiso ganar. Debemos seguir su ejemplo”.

El colombiano también contó de su decisión de ir al Cagliari y dejar la Fiorentina: “Me lesioné en la selección. Trabajé duro para recuperarme. Pero el seleccionador italiano me dijo: ‘Si vas a la selección conmigo, no jugarás’”.

“No pienso renunciar a la selección; marqué tres goles en tres partidos del Mundial, un regalo de Dios después de tiempos difíciles”, añadió.

Es por esto que un día su actual entrenador, Ranieri, lo llamó para decirle que estaba necesitando un zaguero, a lo que aceptó, pero con la condición de jugar.

“Le dije: "Vendré enseguida, pero quiero jugar". Me dirigió bien; para él era fundamental tenerme al 100%. Ranieri es excelente. Sabe cómo trabajar con cada jugador”, agregó.

El defensa cafetero también afirmó que tiene una relación de mejores amigos con Juan Guillermo Cuadrado, con quien habla todos los días y le ha enseñado muchas cosas.