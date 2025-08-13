NTN24
Miércoles, 13 de agosto de 2025
Once Caldas venció en el juego de ida de los octavos de final a Huracán - Foto: EFE
Copa Sudamericana

Once Caldas, el único equipo colombiano que sacó ventaja en los juegos de ida de los octavos de final en los torneos internacionales

agosto 13, 2025
Por: Natalya Baquero González
Los dirigidos por Hernán Darío Herrera sacaron en el juego de ida en la Copa Sudamericana. Mientras que América y Atlético Nacional cedieron puntos en condición de local.

Durante la tarde-noche del martes 12 de agosto, los tres equipos colombianos que se encuentran participando en los torneos internacionales tuvieron acción en los juegos de ida por los octavos de final, tanto de Copa Sudamericana como de Copa Libertadores.

Once Caldas, América de Cali y Atlético Nacional iniciaron su participación en esta instancia de la competencia en condición de local, pero solo uno de los tres logró vencer y sacar ventaja.

De la mano de Dayro Moreno, Once Caldas venció a Huracán

En el juego de ida por los octavos de final, el Blanco Blanco, hizo respetar su localía en el encuentro de ida de la Copa Sudamericana ante el Globo. Un partido en el que desde el primer minuto el conjunto local salió con toda en busca de los tres puntos.

Tanto así que, durante la primera parte del encuentro, los dirigidos por Hernán Darío Herrera tuvieron tres opciones para abrir el marcador por medio de Michael Barrios, que lanzó dos potentes remates que fueron atajados por parte del arquero Hernán Galíndez, quien, antes de que terminara la primera parte del juego, sacó un remate de cabeza de Kevin Cuesta.

Para la etapa complementaria, Once Caldas salió con la misma intención de querer abrir el marcador y lo consiguió sobre los 57 minutos por medio del máximo goleador colombiano Dayro Moreno, quien cobró desde el punto blanco del penal cometido por César Ibáñez a Barrios dentro del área.

o

Tras el gol, el Blanco Blanco buscó la manera de aumentar el marcador, pero en su camino se encontró a un Galíndez bien ubicado bajo los tres palos del arco. El guardameta fue quien evitó que Huracán perdiera por una amplia ventaja. Al final, el juego terminó 1-0 a favor de la escuadra colombiana.

El juego de vuelta entre Once Caldas y el Globo, como se le conoce al equipo argentino, será el próximo martes 19 de agosto, en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

América no pudo ante Fluminense

El conjunto Escarlata cayó 2-1 ante el Flu, en el estadio Pascual Guerrero. Aunque la escuadra vallecaucana salió en busca de los tres puntos, los errores en zona defensiva fueron aprovechados por el equipo brasileño.

El primer tanto del Tircolor fue producto de un autogol por parte de Yerson Cándelo, quien, en su intento de despejar el balón en un tiro libre, terminó metiendo la pelota en su propio arco, sobre los 7’ de juego.

Hecho que motivó a Fluminense, equipo que tan solo ocho minutos más tarde amplió el marcado por medio de Agustín Canobbio, el cual aprovechó un descuido en zona defensiva por parte de Jean Pestaña, para marcar el 2-0.

A partir de ese momento, el América intentó llegar al área rival, pero careció de eficacia para definir, lo mismo sucedió con el conjunto brasileño.

o

Cuando parecía que todo terminaría de esa manera a favor del Flu, apareció Cristian Barrios, quien lanzó un potente remate al difícil de atajar para el portero Fabio. Al final, el juego terminó 1-2 a favor de la escuadra visitante.

El partido de vuelta se llevará a cabo el próximo martes 19 de agosto, en el mítico Maracaná.

Nacional dejó ir la victoria en el Atanasio Girardot

El conjunto antioqueño fue superior de principio a fin, pero careció de efectividad al momento de definir, hecho que le impidió aprovechar las oportunidades que tuvo para quedarse con la ventaja ante São Paulo.

Los errores en definición, tanto de remates sin dirección dentro del área como los cobros desde el punto blanco del penal, le costaron parte del resultado a los Verdolagas.

Edwin Cardona tuvo dos oportunidades para darle la victoria a Nacional desde los doce pasos, pero no logró mandar ningún balón a la red; la primera pelota pegó en el palo izquierdo del arco defendido por el arquero Rafael y el segundo fue atajado por el golero.

El juego entre los Verdolagas y São Paulo terminó 0-0. La serie se definirá el próximo martes 19 de agosto en el estadio Morumbí.

Temas relacionados:

Copa Sudamericana

Copa Libertadores

Atlético Nacional

América

Torneo

Competencia

