La selección Colombia Femenina comenzó con pie derecho su participación en la Liga de Naciones rumbo al Mundial de Brasil de 2027

En el comienzo de la Liga de Naciones de la Conmebol, la selección Colombia Femenina se impuso 4-1 ante su similar de Perú en el estadio Atanasio Girardot, un juego que tuvo altos y bajos durante los 90 minutos.

Pero, las dirigidas por Ángelo Marsiglia supieron sortear los instantes más difíciles del partido para quedarse con la victoria y celebrar ante su afición.

De la mano de jugadoras referentes como Daniela Montoya y Leicy Santos, la Tricolor sumó sus primeros tres puntos en el inicio de la competencia que de momento les permite ubicarse en la segunda casilla, en unas eliminatorias que son lideradas por Ecuador, próximo rival de las colombianas.

El primer tanto para las cafeteras llegó a los 6 minutos del tiempo inicial por medio de Santos, quien marcó desde los 12 pasos del punto blanco del penal, luego de que la árbitra central, tras revisión del VAR, decretara falta dentro del área contra Iliana Izquierdo, derribada por la peruana Rosa Castro.

El gol motivó a las dirigidas por Marsiglia a ampliar el marcador antes de que terminara la primera parte del encuentro, pero el conjunto nacional careció de eficacia al momento de definir; con el 1-0, los equipos se fueron al descanso.

Para la etapa complementaria, las peruanas salieron con la intención de igualar el marcador, y lo lograron sobre los 47 de juego por medio de Pierina Núñez.

A partir de ese resultado, el entrenador Marsiglia realizó un par de cambios, dentro de ellos el ingreso de Linda Caicedo y Daniela Montoya con la intención de brindarle más dinamismo al equipo.

Los cambios surtieron efecto dentro del terreno de juego, pues Montoya marcó el segundo para Colombia luego de rematar de cabeza un tiro de esquina ejecutado por Leicy Santos, que terminó en el fondo de la red.

Sobre los 86 de juego volvió a aparecer la 10 de la Tricolor, quien mandó un potente remate al arco de la guardameta peruana para poner el 3-1.

En el tiempo de adición llegaría el cuarto gol para las cafeteras; la encargada de sellar la victoria fue Ivonne Chacón, quien durante los 90+5’ marcó el 4-1.

Con este resultado, la selección Colombia se ubica en la segunda casilla de la competencia con tres unidades, detrás de Ecuador, su próximo rival, quien lidera el torneo con los mismos puntos, pero con una diferencia de gol de +4.

El jugo entre cafeteras y ecuatorianas se llevará a cabo el próximo martes 28 de octubre a partir de las 6:00 p.m. y usted podrá disfrutarlo por la señal abierta y la app del Canal RCN.