Jueves, 16 de octubre de 2025
Selección Colombia

Futbolistas de la selección de Argentina cantan reconocido tema colombiano tras vencer a la Tricolor en el Mundial Sub-20

octubre 16, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Semifinal Mundial Sub-20 Argentina vs. Colombia - Foto AFP
El gesto, difundido en redes sociales, dividió opiniones entre los aficionados y periodistas colombianos.

Los jugadores de la selección de fútbol de Argentina cantaron en la noche del miércoles a manera de burla una reconocida canción colombiana tras eliminar a Colombia en la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA Sub-20.

Los hechos se dieron en el marco de la celebración de los juveniles argentinos dentro de los camerinos del estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, ubicado en Santiago, capital de Chile, donde se está desarrollando la competencia.

La Albiceleste se impuso contra La Tricolor por la mínima diferencia con un gol al minuto 72 luego de varias oportunidades que tuvieron los colombianos con llegadas peligrosas al área rival, que se vieron apagadas tras la anotación gaucha y la expulsión del cafetero Jhon Rentería 7 minutos después del tanto.

Ya en el vestuario, uno de los integrantes del combinado argentino compartió en sus redes sociales un video de la celebración en el que se les ve a todos los jugadores eufóricos mientras entonan una icónica canción que fue popular entre la selección Colombia sobre todo en el 2024, cuando la selección absoluta de Argentina ganó la Copa América y dejó en la final a los colombianos.

La canción en cuestión es 'El ritmo que nos une' de Ryan Castro, lanzada en 2024 y reconocida sobre todo por su coro inicial "Mami, prenda la radio, encienda la tele. Y no me molesten que hoy juega la sele", en una dedicatoria del cantante nacido en Bello, Antioquia, precisamente para la selección Colombia.

En el video se puede ver a los finalistas del certamen juvenil riendo mientras interpretan el tema colombiano a su estilo de barras bravas futboleras, en una evidente burla hacia las ilusiones de los colombianos por conseguir tanto el título de Copa América en la máxima categoría el año anterior, como el paso de la Sub-20 a la final del Mundial el miércoles.

Las opiniones se dividieron luego de que se difundiera el momento de la celebración del partido en redes sociales. Mientras que algunos aficionados y periodistas colombianos se tomaron bastante mal la mofa, otros recordaron una célebre frase colombiana utilizada usualmente para no tomarse este tipo de situaciones personales: "El que gana es el que goza".

Tras la eliminación, Colombia jugará entonces el partido por el tercer puesto del Mundial frente a Francia, que cayó también el miércoles inesperadamente contra Marruecos.

Los colombianos y los franceses buscarán un lugar en el podio del torneo este sábado a las 2:00 p.m. locales, mientras que Marruecos y Argentina jugarán el partido decisivo por la Copa del Mundo juvenil el domingo a las 6:00 p.m.

