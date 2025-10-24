NTN24
Lamine Yamal

Lamine Yamal calienta el clásico español con picante frase en la que acusó al Real Madrid de “robar”

octubre 24, 2025
Por: Diana Pérez
Lamine Yamal | Foto: EFE
Lamine Yamal | Foto: EFE
Las palabras del artillero no cayeron bien por el lado del Madrid, en donde tanto la prensa como los aficionados merengues lo criticaron fuertemente.

Este domingo se dará el clásico español entre el Real Madrid y el Barcelona, y antes de que se dispute el partido Lamine decidió calentar la previa del encuentro.

El atacante de los culés dio una entrevista durante el programa “Chup chup Kings” de Ibai Llanos y el exfutbolista Gerard Piqué.

Allí, el delantero del Barcelona le preguntaron si el equipo de la Kings League, Porcinos, tenía algún tipo de parecido con el Real Madrid.

Ante esto, Lamine respondió entre risas: “Sí, roban, se quejan, hacen cosas que no sé”, mientras que Ibai replicó: “¿El Madrid roba?”.

Yamal ratificó su respuesta y quien incrementó la controversia fue el exdefensa del Barça, Gerar Piqué, quien dijo: “Esto no es discutible”.

o

Sin embargo, las palabras del joven artillero no cayeron bien por el lado del Madrid, en donde tanto la prensa como los aficionados merengues lo criticaron fuertemente.

Por el lado de la prensa madridista, el periodista de Radio Marca Roberto Gómez sentenció: “En la previa de un partido tan caliente como este, hay que tener cuidado”.

Y añadió que lo que dijo Yamal es para que “intervenga la Comisión Antiviolencia. El Barcelona debe darle un toque de atención, en público o en privado, pero no se puede pasar por alto”.

Mientras que los hinchas del conjunto blanco han asegurado que Lamine está mostrando un comportamiento “arrogante” y “antideportivo”.

“El comportamiento de Lamine Yamal está dejando más en evidencia que nunca importaron los valores del fútbol”, “Yamal está en problemas”, “Es muy muy grosero”, “Pronto pasará a la historia como la persona más odiosa del fútbol”, son algunos de los comentarios.

En el último clásico, el Barcelona derrotó al Real Madrid 4-3 por la fecha 35 de LaLiga y antes de esa jornada, en la fecha 11, venció al conjunto merengue 4-0 en el mítico Santiago Bernabéu.

Este domingo, el Barça regresará al Bernabéu para ver si repite la victoria que consiguió la última vez que piso el mítico estadio o si el Madrid obtiene su tan esperada revancha.

Lamine Yamal

Barcelona

Real Madrid

LaLiga

Fútbol español

Clásico

