Liverpool reemplaza a Luis Díaz con un fichaje que rompió récord en el fútbol inglés

El Liverpool anunció este lunes, en el cierre del mercado de traspasos en Europa, un fichaje estelar para reemplazar al colombiano Luis Díaz que dejó las filas del equipo inglés para pasar el Bayern de Múnich.

Se trata del atacante sueco Alexander Isak, del Newcastle, que fue fichado por el equipo de Arne Slot por un traspaso estimado, según la prensa, en 145 millones de euros (169 millones de dólares), un récord en Inglaterra.

El atacante de 25 años se une así al club campeón de la Premier League después de un pulso de varias semanas con el Newcastle, su club desde 2022 y para el que marcó 23 tantos en 34 partidos ligueros la pasada temporada.

En un lacónico comunicado, Las Urracas se limitaron a confirmar "la venta del atacante Alexander Isak al Liverpool por una cantidad récord en el Reino Unido".

"El camino para llegar hasta aquí ha sido largo, pero estoy muy feliz por formar ahora parte de este equipo, de este club y de todo lo que representa", comentó de su lado Isak en declaraciones a la web de los Reds.

Isak, 52 veces internacional con Suecia, tenía todavía tres años de contrato con el Newcastle y lucirá el número 9 en su nuevo equipo.

La cantidad estimada de 145 millones de euros podría elevarse a 150 millones (175 millones de dólares) si se alcanzan las bonificaciones contempladas en el contrato, según varios medios ingleses.

En cualquier caso, Isak se pone en el podio de los fichajes más costosos de la historia, por detrás del brasileño Neymar (222 millones de euros en su pase del Barcelona al PSG en 2017) y del francés Kylian Mbappé (180 millones de euros cuando pasó definitivamente del Mónaco al PSG en 2018).

En la Premier League, el sueco supera el récord, adelantando principalmente a operaciones cuantiosas como las del ecuatoriano Moisés Caicedo (del Brighton al Chelsea en 2023) y el argentino Enzo Fernández (del Benfica al Chelsea en 2023).

También a la reciente contratación del alemán Florian Wirtz, fichado esta temporada por el Liverpool desde el Bayer Leverkusen. Los Reds de Arne Slot no han escatimado en gastos durante este inicio de temporada.

Los propietarios estadounidenses de los Reds han puesto a disposición del técnico neerlandés a los defensas Jeremie Frimpong, Milos Kerkez, Giovanni Leoni, y a los atacantes Wirtz, Hugo Ekitike y ahora Isak.

La línea ofensiva se vio debilitada en los últimos meses por el accidente fatal de Diogo Jota y por las salidas de Luis Díaz (Bayern de Múnich) y Darwin Núñez (Al Hilal).

Se les cayó a última hora este lunes, eso sí, el proyecto de fichar al defensa del Crystal Palace Marc Guéhi, que incluso había pasado el reconocimiento médico.

Con Isak, el Liverpool se hace con un auténtico hombre gol. Su tanto en la final de la Copa de la Liga 2025, contra el Liverpool (2-1), es un ejemplo significativo.

El Newcastle había rechazado una primera oferta de los campeones defensores de la Premier equivalente a 127,5 millones de euros (149 millones de dólares), sin incluir bonus, el 1 de agosto.

El exgoleador de la Real Sociedad respondió negándose a entrenar y a jugar con las Urracas. El 19 de agosto, denunció públicamente el incumplimiento de las promesas por parte de su empleador, con el que afirmó haber "perdido" la confianza.

Las negociaciones se desbloquearon el sábado con la firma del alemán Nick Woltemade, de 23 años, su posible sucesor en el ataque del Newcastle, procedente del Stuttgart.

El Liverpool inició la defensa de su título en la Premier League con tres victorias en tres partidos, la última contra el Arsenal (1-0) el pasado domingo.