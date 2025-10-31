Mbappé es galardonado con la Bota de Oro tras consagrarse como el máximo goleador en Europa: "Quiero seguir haciendo historia"

El atacante francés Kylian Mbappé sigue cosechando éxitos en su carrera y esta vez fue galardonado con la Bota de Oro europea.

El delantero del Real Madrid fue reconocido como el máximo goleador de la temporada 2024/25 en las ligas europeas.

Al recibir el premio, Mbappé comentó que desea recibir este mismo galardón, pero por su actuación en esta temporada.

El artillero comentó: “Este premio significa mucho para mí. Estoy muy feliz y quiero seguir haciendo historia”.

‘Kiki’ hizo un total de 31 goles en la temporada pasa y en la que actual considera que ha “empezado bien”, así que “quiero volver a ganarla el año que viene”.

Mbappé fue el máximo anotador de la pasada LaLiga española con 31 tantos, cuatro de ventaja sobre el segundo, el delantero polaco del Barcelona, Robert Lewandowski.

Según el baremo de puntos de la Bota de Oro, que se establece según la categoría que se concede a cada campeonato nacional europeo.

Mbappé sumó 62 puntos y lideró la clasificación por delante del sueco Viktor Gyökeres (58,5 puntos, entonces en el Sporting de Lisboa y ahora en el Arsenal) y del egipcio Mohamed Salah (58, Liverpool).

Autor del mejor inicio de temporada de su carrera (11 goles después de 10 jornadas de LaLiga española), Mbappé afirmó estar "muy feliz" y deseó "poder seguir haciendo historia" con el Real Madrid.

A la ceremonia, que se llevó a cabo en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, asistió el presidente del club merengue, Florentino Pérez.

Pérez felicitó al atacante francés asegurando que el premio es “fruto de tu trabajo” y que él como presidente el Madrid “estoy muy orgulloso de que un jugador como tú esté en nuestro equipo”.

“Representas a la perfección los valores de este club. Este día lo vas a recordar siempre”, agregó.

Mbappé es el tercer jugador merengue en lograr este galardón, después del mexicano Hugo Sánchez (1989-1990) y de Cristiano Ronaldo (2010-2011, 2013-2014, 2014-2015).

El último jugador francés que había conseguido este premio fue Thierry Henry, que lo obtuvo en 2004 y 2005 cuando jugaba en el Arsenal.