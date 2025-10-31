NTN24
Viernes, 31 de octubre de 2025
Radamel Falcao García

"En Bogotá hay un barrio con el mismo nombre": fanáticos le hacen propuesta a Falcao García tras verlo en Venecia

octubre 31, 2025
Por: Redacción NTN24
Falcao Garcia en el Mundial Femenino Sub-20 - Foto: EFE
Las imágenes han llamado la atención de muchos fanáticos del fútbol en el mundo debido a que son la evidencia palpable de que el ‘Tigre’ disfruta de la pausa que le ha dado a su carrera.

Una reciente galería de fotografías publicadas por el delantero colombiano Radamel Falcao García en medio de un viaje que hizo con su familia a la ciudad de Venecia, en Italia, ha provocado una ola de reacciones entre decenas de seguidores.

Las imágenes han llamado la atención de muchos fanáticos del fútbol en el mundo debido a que son la evidencia palpable de que el ‘Tigre’ disfruta de la pausa que le ha dado a su carrera tras su paso por el club Millonarios en Colombia.

García se ve contento junto a su esposa e hijos recorriendo los callejones de Venecia y la emblemática plaza de San Marcos.

“Otoño en Venecia”, escribió el delantero colombiano en la descripción de la publicación con las numerosas fotografías que publicó, en su perfil oficial en la red social Instagram, con una canción del italiano Toto Cutugno de fondo.

El tiempo de descanso de Falcao ha provocado reacciones de diversos hinchas que quieren verlo vestido con los colores de sus equipos. El Tigre, cabe resaltar, no ha anunciado su retiro del fútbol y podría volver a los campos de juego en 2026.

Algunos de los comentarios vienen de fanáticos que apoyan a Millonarios y que quisieran ver a su ídolo de nuevo vestido de azul y blanco.

“Falca, en Bogotá también hay un barrio con el mismo nombre”, “te extraño más que nada y no sé que hacer” y “Bogotá cuando llueve también se pone así, ¿lo volvemos a intentar?”, son algunos de los comentarios con los que los hinchas intentan convencer al Tigre de regresar al equipo de la capital colombiana.

La carrera del Falcao ha estado rodeada por la gloria. Despegó en el River Plate de Argentina, en el que brilló en sus primeros años como profesional.

Su talento lo llevó a Europa en donde se destacó en el Oporto de Portugal, el Atlético de Madrid de España y el Mónaco de la liga francesa, en sus mejores años como futbolista.

