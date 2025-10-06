Miguel Ángel Borja igualó récord de Juan Pablo Ángel con River Plate en el fútbol argentino

Durante el fin de semana, River Plate visitó a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, en el juego válido por la décimo primera jornada del Torneo Clausura del fútbol argentino, un encuentro que contó con la presencia de colombianos dentro del terreno de juego.

Los futbolistas cafeteros Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño y Miguel Ángel Borja hicieron parte del once inicialista del equipo de Marcelo Gallardo que, a pesar de abrir el marcador, cayó 2-1 ante los Canallas que tuvieron como protagonista a Ángel Di María.

A pesar de la derrota, la gran noticia llegó por parte del “Colibrí”, como se le conoce a Borja, quien después de tres meses de sequía se reencontró con el gol, que con doble sello colombiano, pues entre el cordobés y su compatriota Juan Fernando Quintero elaboraron la jugada que terminó en el primer tanto del juego.

La elaboración de la jugada entre los futbolistas cafeteros comenzó del medio campo hacia arriba; allí Juanfer y Miguel Ángel hicieron un par de paredes consecutivas rompiendo la defensa del conjunto rival, conjunto de acciones que al final terminaron en el gol del delantero, quien recepcionó la pelota y se fue al ataque lanzando un potente remate a ras de piso difícil de atajar para Jorge Broun.

Un gol que parecía la esperanza no solo para Borja, que volvía al gol después de 15 partidos sin anotar, sino para el equipo del “Muñeco” Gallardo, que buscaba la victoria, pero nuevamente los errores en el medio campo le pasaron factura y el rival supo aprovecharlos de buena manera, al punto que los jugadores de Rosario Central igualaron y posteriormente le dieron la vuelta al marcador.

A pesar de la amarga derrota, el delantero colombiano Miguel Borja alcanzó un nuevo registro en su carrera deportiva, igualando una cifra de su compatriota Juan Pablo Ángel con el conjunto de la Banda Cruzada.

El Colibrí y un nuevo récord con River Plate

Con su tanto ante Los Canallas, el delantero cafetero, quien desde el año 2022 viste los colores del conjunto Millonario, llegó a un total de 62 goles con la escuadra argentina, en 155 partidos jugados.

Con estos números, Borja igualó la cifra de su compatriota Juan Pablo Ángel, convirtiéndose en el máximo goleador colombiano en la historia de River Plate.

El delantero cordobés podría superar este récord de aquí a diciembre de este 2025, teniendo en cuenta que su contrato va hasta finales del presente año.