NTN24
Lunes, 03 de noviembre de 2025
River Plate

Miguel Ángel Borja tuvo el empate para River Plate, pero erró un penalti, su equipo perdió y a la hinchada se le acabó la paciencia

noviembre 3, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Penalti de Miguel Ángel Borja con River Plate / FOTO: EFE
El delantero colombiano le salió al paso a las críticas con un estado en su cuenta de Instagram.

River Plate prolongó su mal momento con una caída dolorosa por 1-0 ante Gimnasia, que pelea por no descender y celebró en el estadio Monumental después de 20 años.

Marcelo Torres (55', de penal), delantero con pasado en Boca, anotó el gol para el triunfo del Lobo, que debió sufrir mucho más de la cuenta para celebrar, porque el árbitro Nazareno Arasa cobró un penal para River en el décimo minuto de descuento.

Después de varios minutos y de revisión con el VAR, el arquero Nelson Insfran se lució con una estirada fenomenal hacia su izquierda y le negó el gol al colombiano Borja (90+12'), quien sigue en mala racha y no pudo salvar a un River que acumula cuatro derrotas seguidas en el Monumental entre el Clausura y la Copa Libertadores.

Este desperdicio suma al mal momento que pasa River Plate y Borja en particular, pues ya comienza a ser resistido por la hinchada y su rendimiento ya es blaco de críticas.

Ante esto, Borja publicó una storie en su cuenta de Instagram en el que menciona a Dios y señala que no le gustaría estar en este mal momento pero agregó que "esto no termina" y que "saldrá victorioso".

"Que se vayan todos, que no quede ni uno solo", cantaron enojados los hinchas de River a sus propios jugadores, por una campaña sin títulos en 2025, y a un paso de quedarse afuera hasta de la próxima Libertadores.

Con la derrota, el Millonario cayó al sexto puesto en el grupo B, pero aún mantiene chances de pasar a los playoffs, aunque la nota negativa es que quedó más lejos de Boca, su rival directo en la pelea por entrar a la Copa, y si no logra entrar por la tabla anual, sólo le quedará ser campeón del Clausura como única opción.

Por último, Godoy Cruz y San Martín de San Juan empataron 0-0, mal resultado para ambos, que están cada vez más complicados con la permanencia, con los mendocinos apenas un punto arriba del Santo sanjuanino y de Aldosivi, los dos últimos de la tabla anual y que, por ahora, caen a la segunda división.

