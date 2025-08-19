NTN24
Martes, 19 de agosto de 2025
Millonarios continúa en la parte inferior de la tabla del campeonato 2025-II - Foto: EFE
Liga BetPlay Dimayor

Millonarios se sigue hundiendo en la parte inferior de la tabla del campeonato Clausura 2025

agosto 19, 2025
Por: Natalya Baquero González
En su quinto juego por la Liga BetPlay Clausura 2025, el equipo Embajador cayó 3-1 ante el Deportes Tolima, hecho que comienza a causar preocupación a su afición.

Avanza el campeonato y Millonarios no levanta cabeza. El equipo dirigido por David González no conoce la victoria en lo que va de la competencia, situación que lo tiene en la casilla 20 del Torneo Finalización con tan solo una unidad.

En cinco juegos disputados hasta la fecha, el conjunto Embajador solo ha logrado sumar una unidad, de quince posibles. A pesar de que la escuadra capitalina tuvo un poco más de preparación de cara al inicio de la temporada 2025-II, no ha logrado encontrar un estilo de juego claro.

En su más reciente salida, Millonarios cayó 3-1 en su visita al Deportes Tolima en el encuentro válido por la séptima fecha de la Liga BetPlay Clausura, hecho que los mantiene en la última posición de la tabla general de la competencia.

Los Embajadores no levantan cabeza, mientras que los Pijaos ascienden en la tabla

Sin la presencia de los defensores Andrés Llinás y Helibelton Palacios por lesión, el conjunto capitalino enfrentó a los Pijaos en el estadio Manuel Murillo Toro, los cuales desde los primeros minutos buscaron hacer respetar su localía.

Cuando tan solo iban cinco minutos del tiempo inicial, los Embajadores se quedaron con un hombre menos. El juez central tomó la decisión de expulsar al centrocampista Alex Castro, tras un fuerte pisotón a Yhomar Hurtado, situación que comenzó a desatar la desconcentración en los dirigidos por David González.

Esta acción fue aprovechada por los Pijaos, que comenzaron a atacar por las bandas y acercarse al arco defendido por Guillermo de Amores, pero carecieron de efectividad para definir.

Aunque Millonarios fue el encargado de abrir el marcador a los 24 minutos de juego, tras un descuido del arquero Cristopher Fiermarín que fue aprovechado por Jorge Arias, quien mandó el balón al fondo de la red para el 1-0.

Este resultado duró muy poco, pues los dirigidos por Lucas González reaccionaron y sobre los 33 del partido pusieron el empate por medio de Bryan Rovira, quien la mandó de cabeza al arco defendido por De Amores.

o

Ante esto, el entrenador del conjunto Embajador tomó la decisión de hacer un par de cambios con los que buscaba mantener el marcador, pero estos no le surtieron efecto, pues antes de que terminara la primera parte, Rovira puso el segundo tanto para los locales, que se fueron con el global a su favor al descanso.

Para la etapa complementaria, el Tolima, motivado por el resultado, fue más propositivo, mientras que la escuadra capitalina se vio inferior durante el segundo tiempo. Los Albiazules no lograron encontrar una conexión futbolística, situación que les pasó factura, pues sobre los 80 de juego, por medio de Gonzalo Lencina, los Pijaos sentenciaron el juego para el 3-1.

El conjunto tolimense sumó su cuarta victoria en la competencia y un total de 13 puntos, los cuales le permitieron ascender a la segunda casilla de la tabla general del torneo.

Por su parte, Millonarios, con un punto, ocupa el último lugar de la tabla, hecho que ha comenzado a causar preocupación en la afición, que la comienza a cuestionar a los jugadores, al cuerpo técnico y a las directivas.

A pasar la página y revertirlos malos resultados ante el Unión Magdalena

Este miércoles 20 de agosto los Embajadores se enfrentarán con el Ciclón Bananero, el juego pendiente por la primera fecha de la Liga BetPlay Clausura. Ante su afición, la escuadra capitalina buscará revertir los malos resultados que le han acompañado en el inicio de la competencia.

o

De sumar una nueva derrota, los dirigidos por David González podrían poner en duda su posible participación en los cuadrangulares del campeonato y, de paso, se alejarían de cualquier posibilidad de participar en un torneo internacional el próximo año, teniendo en cuenta su posición en la tabla de la reclasificación.

