Miércoles, 17 de diciembre de 2025
"Nada, no hay manera, Europa vuelve a derrotar a Sudamérica en una final": la dura estadística sobre torneos intercontinentales develada tras triunfo del PSG sobre el Flamengo

diciembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
PSG celebra título de la Copa Intercontinental. (AFP)
El portero ruso Matvéi Safónov y el París Saint-Germain hicieron añicos este miércoles la ilusión del Flamengo en la Copa Intercontinental.

El PSG ganó la Copa Intercontinental al derrotar al Flamengo en los penales este miércoles en un resultado que se sumó a una oscura estadística para Sudamérica, según datos revelados por el popular periodista Mister Chip.

“Nada, no hay manera, Europa vuelve a derrotar a Sudamérica en una final. Europa ha ganado los últimos 14 torneos intercontinentales de clubes organizados por FIFA. Luis Enrique ha ganado 4 de 4 tandas de penaltis con el PSG. Las dos últimas que perdió”, describió la celebridad de Internet en su cuenta en X.

El portero ruso Matvéi Safónov y el París Saint-Germain hicieron añicos este miércoles la ilusión del Flamengo en la Copa Intercontinental, en Catar, al ganar 2-1 la final en tanda de penales tras un empate 1-1.

Safónov, de 26 años, detuvo los tiros de Saúl Níguez, Pedro, Léo Pereira y Luiz Araújo en la definición desde los doce pasos.

Vitinha y Nuno Mendes patearon con éxito para los campeones de Europa en el estadio Ahmad bin Ali, en Al-Rayyan, mientras que el uruguayo Nicolás de la Cruz fue el único que pudo hacerlo por el equipo de Rio de Janeiro, ganador del Brasileirão y la Copa Libertadores.

Khvicha Kvaratskhelia marcó en el tiempo reglamentario el gol del PSG en el minuto 38. Jorginho, al convertir un penal, niveló en el 62.

Dirigidos por Luis Enrique, los franceses se dan un gusto en la Intercontinental, después de haber perdido hace unos meses contra el Chelsea la final del Mundial de Clubes, 3-0, en Estados Unidos.

El dominio europeo sigue en esta clase de torneos. Vitinha fue elegido como el mejor jugador. El último equipo sudamericano que ganó un título de la Intercontinental o el Mundial de Clubes fue el Corinthians en 2012.

Ganador del Balón de Oro y el Premio The Best de la FIFA, Ousmane Dembélé, lastrado por los problemas físicos en los últimos meses, comenzó la final de la Copa Intercontinental en el banquillo.

Luis Enrique apostó por un ataque con Désiré Doué, Kang-in Lee y Kvaratskhelia. Filipe Luís, del otro lado, puso en cancha lo mejor que tenía en el Flamengo.

El PSG tomó rápido el control del compromiso y empujó haciendo valer su superioridad.

Un primer error de Rossi acabó con un disparo de Fabián Ruiz que anidó en la red cuando ni siquiera se habían cumplido 10 minutos de juego. La jugada, por fortuna para los brasileños, fue anulada por el VAR: el balón había salido por la línea final cuando el arquero lo regalaba en un mal despeje.

El dominio del PSG era abrumador, aunque el Flamengo se las arreglaba para resistir. No cambiaban las cosas pese a que Luis Enrique debía cambiar de planes con la salida por lesión del coreano Lee, entre lágrimas, en el minuto 35.

Y otro fallo de Rossi era aprovechado por los parisinos. Doué centró desde la banda derecha en busca de Kvaratskhelia y Rossi salió a cortar, pero terminó dejándole la esfera a los pies del georgiano, quien anotó sin oposición.

Un cabezazo de Erick Pulgar, en una jugada a pelota parada, fue la mejor ocasión del agobiado Fla.

La entrada de Pedro fue el primer movimiento de Filipe Luís, que intentaba incluir una pieza para ayudar a fijar a la impasable dupla de centrales formada por Marquinhos y Willian Pacho. Y las circunstancias lo ayudaron, porque el penal llegó muy rápido.

Giorgian de Arrascaeta fue derribado por Marquinhos en el área y, por intermedio del VAR, el penalti fue sentenciado.

Convirtió Jorginho, con su categoría de campeón del Mundial de Clubes, un trofeo que alzó con el Chelsea en 2022.

Luis Enrique respondió con la entrada de Dembélé. Ya no había nada que reservar. Sobre el final de los 90 minutos, el Balón de Oro generó una desequlibrante jugada. Marquinhos, con todo a su favor, no pudo patear con certeza.

Así llegó la prórroga, los penales y la hora de Safónov, con una buena pizca de complicidad de los cobradores del Flamengo, muy flojos.

Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Lionel Messi y su familia (AFP)
Lionel Messi

"Tenemos heredero": hijo de Messi sorprende con habilidades futbolísticas dignas de su padre en plena celebración del Inter de Miami

Selección Colombia en Eliminatorias - Foto: EFE
Selección Colombia

La selección Colombia ya tiene rival y fecha confirmada de su debut en el Mundial 2026

Jugadores de la Selección Colombia - Foto: EFE
Selección Colombia

Colombia estaría cerca de confirmar amistoso con selección campeona para preparar el Mundial de 2026 tras conocer el sorteo

Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Expertos hablan sobre legalidad del despliegue militar ordenado por Trump en el Caribe
Despliegue militar

"Venezuela le abrió las puertas al narcotráfico": coronel en retiro sobre intensificación del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Lionel Messi y su familia (AFP)
Lionel Messi

"Tenemos heredero": hijo de Messi sorprende con habilidades futbolísticas dignas de su padre en plena celebración del Inter de Miami

Delcy Rodríguez, colaboradora del régimen de Maduro / Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Fotos: EFE
Delcy Rodríguez

El régimen madurista muestra su desespero ante la OPEP: Delcy Rodríguez le dice a la organización que "Trump ejecuta una campaña de hostigamiento contra Venezuela"

.
Donald Trump

Trump encabezará este lunes una trascendental reunión en la Casa Blanca sobre Maduro y su régimen en Venezuela

Selección Colombia en Eliminatorias - Foto: EFE
Selección Colombia

La selección Colombia ya tiene rival y fecha confirmada de su debut en el Mundial 2026

Feid (Ferxxo) / Karol G - Fotos: EFE
Feid

La inesperada reacción de Feid cuando en una gala le nombraron a Karol G: "Tenía seis nominaciones y usted me llama por eso"

Claudia Sheinbaum | Foto EFE
México

México cierra 2025 entre la presión de EE. UU., la corrupción y los retos estructurales del gobierno de Sheinbaum

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre