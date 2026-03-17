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Martes, 17 de marzo de 2026
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Neymar

Neymar reacciona a la razón que dio Carlo Ancelotti para no llamarlo para jugar con la selección: "estoy fastidiado y triste"

marzo 17, 2026
Por: Diana Pérez
Neymar - AFP
Neymar - AFP
La realidad es que el ser apartado de la selección lleva desde tiempo antes de que Ancelotti tomara las riendas del equipo.

Brasil ya presentó su lista de convocados para los partidos amistosos que enfrentará ante Francia y Croacia antes de su esperado debut en el Mundial de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Sin ser sorpresa para muchos, la lista de los 26 convocados del experimentado Carlo Ancelotti contó sin el nombre de uno de los referentes más grandes que tiene actualmente el conjunto carioca: Neymar Jr.

Pese a la especulación, el entrenador italiano Carlo Ancelotti no convocó al artillero del Santos y muchas son las dudas sobre las razones que tiene para apartarlo del equipo. Ante las dudas, Ancelotti fue contundente y reveló el motivo por el qué decidió no llamarlo.

En rueda de prensa, tras anunciar a los futbolistas convocados, el experimentado técnico comentó: "¿Por qué no es llamado ahora? Porque no está al 100% y yo necesito a jugadores al 100%".

"Tiene que seguir trabajando, jugando, y mostrar sus cualidades y una buena condición física", agregó.

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Las palabras del exentrenador del Real Madrid no le sentaron nada bien a Neymar, quien habló al respecto. Durante una transmisión de la Kings League de Brasil, el atacante del Santos se refirió al hecho de no ser llamado a la 'verdeamarela'.

'Ney' señaló: "obviamente estoy fastidiado y triste por no haber sido convocado, pero el enfoque sigue siendo el mismo día tras día".

El exartillero del PSG y el Barcelona complementó diciendo: "Vamos a lograr nuestro objetivo. Todavía queda una última convocatoria y el sueño continúa. Eso es todo, estamos juntos en esto".

Aunque en su momento se convirtió en uno de los pilares fundamentales del conjunto nacional, la realidad es que el ser apartado de la selección lleva desde tiempo antes de que Ancelotti tomara las riendas del equipo.

Neymar no viste los colores de la pentacampeona Brasil desde el 17 de octubre de 2023. Y con su regreso al fútbol brasileño, al Santos, se esperaba que esto marcara su tan ansiado retorno al equipo ahora dirigido por el italiano.

Las lesiones han complicado el panorama para el artillero quien ha estado buena parte de la temporada actual y pasada fuera por este motivo.

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