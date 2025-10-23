Por incumplimiento en sus pagos, jugadores de equipo dirigido por reconocido venezolano suspenderían sus actividades deportivas

Previo al juego por la decimoséptima fecha de la Liga BetPlay Clausura 2025, jornada en la que el Deportivo Pereira se enfrentará a Águilas Doradas, varios jugadores del conjunto risaraldense se refirieron a la actual situación económica del club, la cual ha desatado que muchos de ellos no reciben sueldo desde hace varios meses.

La situación ha comenzado a desatar preocupación a los futbolistas del plantel Matecaña, teniendo en cuenta los gastos y necesidades personales y familiares que tiene cada uno de ellos.

"Son seis, ocho meses que se van a cumplir ahora. Hay jugadores que no nos han pagado; son muchas cosas que se acumulan y piensas en tu familia, en tus hijos, en tus proyectos. Creo que esa es la preocupación ahorita puntual", manifestó el centrocampista Kelvin Osorio a los medios de comunicación.

VEA TAMBIÉN La Colombia femenina ultima detalles para el inicio de la Liga de Naciones selección en la que peleará desde este viernes por un cupo al Mundial o

Otro de los que se pronunció frente a este caso fue el delantero Carlos Darwin Quintero, quien dejó ver que hay compañeros que “ no tienen cómo pagar el arriendo” , que para solventar necesidades como estas han tenido que recurrir a recolección dentro del grupo e incluso hasta el profesor “Rafael Dudamel les ha ayudado”.

Tanto ha escalado la situación que incluso, según lo relatado por el atacante, muchos incluso han sufrido las consecuencias por los atrasos “en los pagos de su seguridad social”. " Hay unos adeudos, atrasos en pagos de la seguridad social de todo el plantel, pero no solo eso, también de todo el equipo como tal, y eso para nosotros es muy delicado”.

“Hay compañeros que han tenido que recurrir a pagar seguros por aparte porque no han podido atender a algunos de sus familiares; es complejo y muy triste esta situación”, puntualizó Carlos Darwin Quintero.

Frente a esta situación, por el momento el plantel del Deportivo Pereira habría tomado la decisión de no disputar el juego ante Águilas Doradas, válido por la decimoséptima fecha de la Liga BetPlay Clausura 2025, el cual está previsto para este viernes 24 de octubre; por lo menos así lo dejó ver el técnico del equipo, Rafael Dudamel.

“Ellos se han reunido con la agremiación de futbolistas y si ellos toman la decisión de no jugar, yo no tengo argumentos para convencerles desde lo legal y económico porque no me corresponde”, manifestó el técnico del conjunto Matecaña.