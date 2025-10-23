NTN24
Jueves, 23 de octubre de 2025
Jueves, 23 de octubre de 2025
Equipo del FPC suspenderá sus actividades por falta de pagos al plantel - Foto referencia: Canva
Equipo del FPC suspenderá sus actividades por falta de pagos al plantel - Foto referencia: Canva
Liga BetPlay Dimayor

Por incumplimiento en sus pagos, jugadores de equipo dirigido por reconocido venezolano suspenderían sus actividades deportivas

octubre 23, 2025
Por: Natalya Baquero González
A varios futbolistas del plantel Matecaña adeudan varios meses sin pago, situación que ha desatado preocupación en el plantel.

Previo al juego por la decimoséptima fecha de la Liga BetPlay Clausura 2025, jornada en la que el Deportivo Pereira se enfrentará a Águilas Doradas, varios jugadores del conjunto risaraldense se refirieron a la actual situación económica del club, la cual ha desatado que muchos de ellos no reciben sueldo desde hace varios meses.

La situación ha comenzado a desatar preocupación a los futbolistas del plantel Matecaña, teniendo en cuenta los gastos y necesidades personales y familiares que tiene cada uno de ellos.

"Son seis, ocho meses que se van a cumplir ahora. Hay jugadores que no nos han pagado; son muchas cosas que se acumulan y piensas en tu familia, en tus hijos, en tus proyectos. Creo que esa es la preocupación ahorita puntual", manifestó el centrocampista Kelvin Osorio a los medios de comunicación.

o

Otro de los que se pronunció frente a este caso fue el delantero Carlos Darwin Quintero, quien dejó ver que hay compañeros que “ no tienen cómo pagar el arriendo” , que para solventar necesidades como estas han tenido que recurrir a recolección dentro del grupo e incluso hasta el profesor “Rafael Dudamel les ha ayudado”.

Tanto ha escalado la situación que incluso, según lo relatado por el atacante, muchos incluso han sufrido las consecuencias por los atrasos “en los pagos de su seguridad social”. " Hay unos adeudos, atrasos en pagos de la seguridad social de todo el plantel, pero no solo eso, también de todo el equipo como tal, y eso para nosotros es muy delicado”.

“Hay compañeros que han tenido que recurrir a pagar seguros por aparte porque no han podido atender a algunos de sus familiares; es complejo y muy triste esta situación”, puntualizó Carlos Darwin Quintero.

o

Frente a esta situación, por el momento el plantel del Deportivo Pereira habría tomado la decisión de no disputar el juego ante Águilas Doradas, válido por la decimoséptima fecha de la Liga BetPlay Clausura 2025, el cual está previsto para este viernes 24 de octubre; por lo menos así lo dejó ver el técnico del equipo, Rafael Dudamel.

“Ellos se han reunido con la agremiación de futbolistas y si ellos toman la decisión de no jugar, yo no tengo argumentos para convencerles desde lo legal y económico porque no me corresponde”, manifestó el técnico del conjunto Matecaña.

Temas relacionados:

Liga BetPlay Dimayor

Fútbol colombiano

Rafael Dudamel

Pago

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Son lanchas con motores demasiado rápidos para creer que puedan ser pescadores": experto en seguridad nacional sobre ataques de EE. UU. en el Caribe y el Pacífico

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es una invitación a destruir la separación de poderes; ya lo conocen los venezolanos": Francisco Barbosa sobre proyecto de ley del Gobierno Petro para convocar Constituyente

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué hay detrás de la escalada de inseguridad en Perú?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Bajo qué marco legal Trump ordena ataques letales contra embarcaciones en aguas internacionales?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio, Gustavo Petro y Nicolás Maduro
Marco Rubio

Rubio llama a Petro "lunático" y acusa a Maduro de asistir a los carteles de la droga, a los que denominó el Al Qaeda del Hemisferio Occidental

Despliegue de EE. UU - Captura de video
Despliegue militar de Estados Unidos

Excomandante de la Fuerza Naval de Colombia explica el "efecto globo" en el tráfico de drogas que lleva a EE. UU. a atacar embarcaciones en el Pacífico

Explosión en un jardín infantil en Ucrania tras ataque de Rusia / FOTO: Captura de video
Guerra entre Rusia y Ucrania

Así fue el momento de la explosión de un jardín infantil en Ucrania tras un ataque ruso

Gustavo Petro, presidente de Colombia (AFP)
Asamblea Constituyente

Gobierno Petro da a conocer proyecto de Asamblea Nacional Constituyente: "algunas instituciones del 91 se volvieron obsoletas"

Entrenamiento militar de Estados Unidos en Panamá / FOTO: Captura de pantalla
Panamá

Ejército de Estados Unidos hace entrenamientos de terreno en Panamá como parte del plan contra los carteles de la droga

Más de Deportes

Ver más
Futbolista colombiano, Simón García | Foto: EFE
Selección Colombia sub-20

“Esperaban que perdiéramos para caernos encima”: futbolista de la selección Colombia estalló ante las críticas por la derrota en la semifinal del Mundial Sub-20

Luchador colombiano a la UFC- Foto referencia: Canva
UFC

Colombia tendrá representante en la UFC: luchador bogotano ingresó a la marca más importante de la lucha

Selección Colombia en Eliminatorias - Foto: EFE
Selección Colombia

Portero de la selección Colombia es blanco de duras críticas luego de que le anotaran gol de más de mitad de cancha: "Un arquero normalito"

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Futbolista colombiano, Simón García | Foto: EFE
Selección Colombia sub-20

“Esperaban que perdiéramos para caernos encima”: futbolista de la selección Colombia estalló ante las críticas por la derrota en la semifinal del Mundial Sub-20

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

"Una mujer que mantiene encendida la llama de la democracia en medio de una oscuridad creciente": los elogios del presidente del Comité del Nobel para María Corina Machado

Pete Hegseth - Foto AFP
Pete Hegseth

"Si nuestros enemigos deciden tontamente desafiarnos, serán aplastados": Secretario de guerra de Estados Unidos

Jimmy Kimmel, comediante estadounidense (AFP)
Jimmy Kimmel

"La amenaza del gobierno de silenciar a un comediante que no le gusta al presidente es antiestadounidense": Jimmy Kimmel volvió a la TV y apuntó contra Trump

Agentes de ICE (AFP)
Super Bowl

Funcionario del Gobierno de Trump asegura que agentes de ICE estarán en la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl

Richard Grenell, enviado especial del presidente de Estados Unidos a Venezuela, junto a Jorge Rodríguez, colaborador del régimen venezolano y Nicolás Maduro, jefe del régimen de Venezuela - Foto: EFE
Caribe

"Grenell es la ventanita para decirle a Maduro: 'estas son tus condiciones de rendición'": Antonio de la Cruz

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Israel - Hamás

"Parece que tenemos un acuerdo sobre Gaza para recuperar los rehenes": Trump anuncia que estaría cerca de cerrarse una negociación que pondría fin a la guerra entre Israel y Hamás

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda