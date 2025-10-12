NTN24
Domingo, 12 de octubre de 2025
"¿Por qué celebras el aniversario de tu clásico y más odiado rival?": picante controversia por felicitación de la FVF a Federación Colombiana por su aniversario

octubre 12, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Venezuela vs. Colombia en Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 - Foto EFE
Venezuela vs. Colombia en Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 - Foto EFE
Los aficionados de cada país polemizaron alrededor de un gentil saludo por parte del ente rector futbolero de La Vinotinto.

Una fuerte controversia se generó este domingo entre los aficionados colombianos y venezolanos luego de que la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) felicitara a su equivalente de Colombia en su aniversario número 101 desde su creación el 12 de octubre de 1924.

"¡Feliz aniversario a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), ya son 101 años de pasión y entrega al fútbol colombiano!", escribió la FVF en su cuenta oficial de X y agregó dos emoticones de las banderas de Venezuela y Colombia unidas por un balón, así como una imagen del escudo de la FCF sobre un diseño de La Vinotinto.

o

Lo que parecía ser un gentil saludo por parte del ente rector del fútbol venezolano, resultó, sin embargo, en una picante polémica entre las aficiones de cada país, un mes después de que Colombia derrotara 6 a 3 a Venezuela en Maturín y la dejara sin posibilidades de clasificar a su primera Copa Mundial de la FIFA.

Los seguidores de La Vinotinto, en su mayoría, no se mostraron conformes con el hecho de que su Federación felicitara a la de Colombia al tratarse de uno de sus clásicos y "más odiados" rivales —según dijo un usuario— y más aún, después de lo acontecido en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

Si bien Colombia no fue responsable directa de la eliminación de sus rivales en el denominado 'Clásico de la Frontera', pues Bolivia debía ganarle a Brasil para arrebatarle el cupo al repechaje a Venezuela, una victoria cafetera alejaba sus posibilidades en caso de que lo aparentemente inesperado ocurriera en El Alto.

o

"¿Pero y esto qué es? ¿Qué haces celebrando el aniversario de tu "clásico" y más odiado rival? Es que ustedes no tienen remedio, de verdad. Con razón", se cuestionó un aficionado.

"Así me gusta hijos, en el Mundial háganle fuerza a papá Colombia o bien pueden seguir siendo rebeldes, pero puede que eso no termine bien si se gana la dorada", respondió un colombiano a manera de pulla en el saludo.

Otros, mientras tanto, se atrevieron a llevar el debate más allá y trajeron a colación una antigua y noble disputa que ha existido entre los ciudadanos de ambas naciones desde hace varios años, relacionada con la comida.

o

"La arepa es venezolana", apuntó una internauta de modo jocoso en medio de la discusión, en la que algunos, de ambos países, actuaron tomándosela personal y utilizaron expresiones más ofensivas para intentar, de forma incorrecta, hacer valer sus argumentos.

Ver más

