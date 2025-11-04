NTN24
Martes, 04 de noviembre de 2025
Deportes

"Probablemente lloraré": Cristiano Ronaldo reveló que su triste retirada llegará "pronto"

noviembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Cristiano Ronaldo | Foto: EFE
El astro portugués se refirió al tema durante una entrevista con Piers Morgan.

Durante una entrevista con el periodista británico Piers Morgan, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo, actual jugador del Al Nassr en la Liga Profesional Saudí, reveló que planea retirarse “pronto”.

En la entrevista, publicada este martes en la plataforma YouTube, el delantero de 40 años compartió sus reflexiones sobre su futura retirada y aseguró que será una decisión dura de tomar.

“Será pronto, pero creo que estará preparado”, confesó CR7 al ser preguntado por el anfitrión sobre cuándo piensa tomar dicha decisión.

Y agregó: “Será duro, por supuesto ¿Será difícil? Sí. Probablemente lloraré, sí. Soy una persona abierta. Será muy, muy difícil”.

El astro portugués ha logrado anotar un total de 952 durante su carrera y es uno de los futbolistas con mejor palmarés de la historia del fútbol.

Tras hablar sobre su inminente retirada del “Deporte rey”, aseguró que lleva preparando su futuro desde hace mucho tiempo: “Llevo preparando mi futuro desde que tenía 25, 26 o 27 años. Así que pienso que seré capaz de soportar la presión”.

Cabe mencionar que Ronaldo renovó su contrato con el club Al Nassr hasta 2027, por lo que se esperaría verlo en la cancha por un periodo más.

Al ser consultado sobre sus planes a futuro tras dejar el fútbol, confesó que desea concentrarse en su familia y en los otros centros de interés.

“Nada podrá compararse con la adrenalina que tienes en el fútbol al marcar un gol (...) Pero todo tiene un comienzo y un final. Tengo otras pasiones. Tendré más tiempo para mí, tendré más tiempo para mi familia y para educar a mis hijos”, comentó.

También mencionó otras pasiones y desveló otro deporte por el que ahora siente algo de atracción: "Quiero hacer más cosas divertidas. Me encanta jugar al pádel con mis mejores amigos. Nos estamos volviendo bastante buenos", dijo.

CR7 ha tenido una larga carrera a nivel futbolístico, llegando a jugar para el Sporting de Portugal, el Manchester United, el Real Madrid y Juventus.

Durante su primer paso por el Manchester United ganó tres veces la Premier League y levantó su primera Liga de Campeones, entre otros trofeos.

Sin embargo, es recordado por su paso por el Real Madrid, equipo español con el que levantó hasta en otras cuatro ocasiones la Champions, además de 2 títulos de Liga.

A nivel personal, fue galardonado en cinco ocasiones con el Balón de Oro.

Desde finales de 2022, el futbolista fichó por el Al Nassr saudita después de un segundo paso, no tan fructuoso, por el Manchester United.

