NTN24
Martes, 26 de agosto de 2025
Martes, 26 de agosto de 2025
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez rompen tabúes en Arabia Saudita y sus acciones son calificadas como "impuras"

agosto 26, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez - Foto EFE
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez - Foto EFE
El anuncio de su compromiso a inicios de agosto con la publicación de una foto de un anillo valorado en millones de dólares reavivó el debate en el país.

La pareja formada por el futbolista Cristiano Ronaldo y la modelo y empresaria Georgina Rodríguez, quienes recientemente anunciaron su compromiso de boda, ha generado polémica en Arabia Saudita, donde la convivencia fuera del matrimonio se tolera con los extranjeros, pero sigue siendo impensable para la mayoría de los locales.

Aunque la ley de este reino conservador, que alberga los lugares más sagrados del islam, prohíbe formalmente las relaciones extraconyugales, su aplicación se ha flexibilizado en los últimos años, apuntan los expertos.

o

Las parejas extranjeras pueden ahora vivir juntas o compartir habitación en un hotel sin estar casadas, y los jóvenes sauditas de las grandes ciudades pueden verse libremente en lugares públicos mixtos, luego de décadas de estricta separación por sexos en esos mismos espacios.

La llegada en enero de 2023 a Arabia Saudita de Ronaldo y de su novia hispano-argentina, madre de dos de los hijos del crack portugués, provocó las críticas de algunos internautas, que no veían con buenos ojos el hecho de que no estuvieran aún casados.

El anuncio de su compromiso a inicios de agosto con la publicación de una foto de un anillo valorado en millones de dólares reavivó el debate sobre su vida en concubinato.

Pese a las críticas, la pareja siguió haciendo público su estilo de vida ostentoso y de glamur a través de Instagram, donde el quíntuple ganador del Balón de Oro es la personalidad más popular del mundo con 663 millones de seguidores, o en Netflix, donde ella es la protagonista de la producción "Soy Georgina".

"¿Cómo pudo la tierra de las dos mezquitas sagradas aceptar esta impureza durante dos años?", se preguntó un internauta de nombre de usuario Raad Mohammed en la red social X.

Comentarios críticos como esos, no obstante, fueron ignorados por una gran cantidad de felicitaciones, mientras que los medios sauditas no tomaron partido.

Y es que los tiempos han cambiado en un reino donde el 70% de los sauditas tiene menos de 35 años, una evolución que, según expertos, se inscribe dentro de un marco de transformación social más amplio en la región.

o

La rica monarquía del Golfo tomó en 2016 la decisión de reducir drásticamente el poder de su policía religiosa, que hasta entonces hacía cumplir rigurosamente la ley islámica.

Específicamente desde 2019 los jóvenes sauditas de las grandes ciudades pueden mostrarse en pareja en cafés y restaurantes, donde antes había una entrada para hombres y otra para familias.

Bajo el impulso del príncipe heredero y dirigente de facto del reino, Mohamed bin Salmán, el ambicioso plan de reformas 'Visión 2030' pretende abrir el país y diversificar su economía, todavía muy dependiente del petróleo.

En ese sentido, se autorizó la presencia de turistas no musulmanes y que desde 2018 las mujeres pudieran conducir legalmente.

Los ciudadanos y dirigentes del país han encontrado en Cristiano Ronaldo un modelo y un embajador ideal del ambicioso proyecto gubernamental para poner a Arabia Saudita en el mapa mundial del fútbol, pero también para flexibilizar levemente sus tradiciones.

En ese contexto, no es extraño que algunos toleren la convivencia de la pareja, ni que se perdonen algunos considerados "excesos" del ídolo del Real Madrid vistiendo la camiseta del Al-Nassr.

o

En febrero de 2024 el delantero fue suspendido en un partido por haberse tocado los genitales mirando al público, que coreaba el nombre del que fue por muchos años su gran rival en el fútbol español, el argentino Lionel Messi.

Reveses como ese, sin embargo, no impidieron que el afamado atleta europeo renovara su contrato con los auriazules hasta 2027.

Temas relacionados:

Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez

Arabia Saudita

Al-Nassr

Tabú

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Exembajador de EEUU en Venezuela sugiere que Maduro tiene "miedo de las fuerzas internas" y que "hay personas dentro del régimen que no están satisfechas"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El jefe del Cartel de los Soles es un usurpador del poder": Héctor Schamis tras analizar pronunciamiento del presidente Petro sobre la organización designada por EE. UU. como criminal

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Venezuela despliega 15.000 efectivos en frontera con Colombia ante presencia de destructores estadounidenses en el Caribe

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Liberación de presos políticos del régimen venezolano es un gesto de distensión o una respuesta estratégica frente a las presiones de EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Francia se une a EE. UU. y refuerza despliegue antidrogas en sus islas del Caribe: "Impunidad cero para los sembradores de muerte"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Bruno Retailleau, ministro del Interior de Francia - Foto: EFE
Despliegue militar

Francia se une a EE. UU. y refuerza despliegue antidrogas en sus islas del Caribe: "Impunidad cero para los sembradores de muerte"

Kilmar Ábrego, migrante salvadoreño (AFP)
Migrante

EE. UU. vuelve a detener al migrante salvadoreño Kilmar Ábrego y lo señala de "traficante de personas, abusador doméstico en serie y depredador infantil"

El alcalde de Cali y la gobernadora del Valle del Cauca estarían en riesgo - Foto: EFE
Valle del Cauca

El alcalde de Cali y la gobernadora del Valle del Cauca estarían en riesgo; revelan presunto plan de las disidencias para asesinarlos

Kamla Persad-Bissessar y Nicolás Maduro (AFP)
Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago dice que apoyará una operación de EE. UU. contra el régimen de Maduro si este ataca a Guyana

Fallido alistamiento de la Milicia Bolivariana” del régimen de Nicolás Maduro no tuvo la acogida que esperaba - Foto: AFP
Regimen chavista

“La Milicia Bolivariana no tiene capacidad ni para defenderse a ellos mismos de los grupos delincuenciales que hay dentro del país”: José Antonio Colina, militar retirado de la Fuerza Armada Venezolana

Más de Entretenimiento

Ver más
Gerard Piqué e Ibai Llanos - EFE
Influencer

Youtuber socio de Piqué que bajó drásticamente de peso pidió a sus fan que dejen de molestarlo por su cambio físico: "Mi madre está preocupada"

Beéle

"Por más dinero que tengan, todo cae por su propio peso": la inesperada reacción de expareja de famoso cantante colombiano tras decisión judicial en su contra

Shakira - Foto AFP
Shakira

Cámara voladora capta el momento del 'Waka Waka' de Shakira en su regreso a Latinoamérica con bombas de colores

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
OEA | Foto: EFE
Crisis en Venezuela

Estados Unidos afirma que el régimen de Maduro es "un enemigo de la humanidad" en reciente sesión en la OEA

Policía de Brasil - Foto de referencia de EFE
Brasil

Accidente vial en el sur de Brasil deja once muertos y más de 40 heridos

Juventus - Foto: EFE
Juventus

La moda y el fútbol italiano se unen: Giorgio Armani se encargará de vestir a la Juventus durante dos años

El presidente de Colombia, Gustavo Petro. (EFE)
Gustavo Petro

Presidente Petro anuncia que denunciará a quien vincule al Gobierno con magnicidio de Miguel Uribe: "No debo dejarme calumniar"

Foto: Noticias RCN
Miguel Uribe Turbay

"A pesar de todos los esfuerzos es un triste desenlace": Fundación Santa Fe de Bogotá se pronuncia tras la muerte de Miguel Uribe

Luis Fernando Muriel, jugador colombiano del Orlando City / FOTO: AFP
Colombianos

La humildad del colombiano Luis Muriel que fue a buscar a figura del Inter de Miami para pedirle la camiseta

Desaparición

Partido opositor venezolano, Voluntad Popular, denuncia la desaparición de su dirigente José Riera

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano