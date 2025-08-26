Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez rompen tabúes en Arabia Saudita y sus acciones son calificadas como "impuras"

La pareja formada por el futbolista Cristiano Ronaldo y la modelo y empresaria Georgina Rodríguez, quienes recientemente anunciaron su compromiso de boda, ha generado polémica en Arabia Saudita, donde la convivencia fuera del matrimonio se tolera con los extranjeros, pero sigue siendo impensable para la mayoría de los locales.

Aunque la ley de este reino conservador, que alberga los lugares más sagrados del islam, prohíbe formalmente las relaciones extraconyugales, su aplicación se ha flexibilizado en los últimos años, apuntan los expertos.

Las parejas extranjeras pueden ahora vivir juntas o compartir habitación en un hotel sin estar casadas, y los jóvenes sauditas de las grandes ciudades pueden verse libremente en lugares públicos mixtos, luego de décadas de estricta separación por sexos en esos mismos espacios.

La llegada en enero de 2023 a Arabia Saudita de Ronaldo y de su novia hispano-argentina, madre de dos de los hijos del crack portugués, provocó las críticas de algunos internautas, que no veían con buenos ojos el hecho de que no estuvieran aún casados.

El anuncio de su compromiso a inicios de agosto con la publicación de una foto de un anillo valorado en millones de dólares reavivó el debate sobre su vida en concubinato.

Pese a las críticas, la pareja siguió haciendo público su estilo de vida ostentoso y de glamur a través de Instagram, donde el quíntuple ganador del Balón de Oro es la personalidad más popular del mundo con 663 millones de seguidores, o en Netflix, donde ella es la protagonista de la producción "Soy Georgina".

"¿Cómo pudo la tierra de las dos mezquitas sagradas aceptar esta impureza durante dos años?", se preguntó un internauta de nombre de usuario Raad Mohammed en la red social X.

Comentarios críticos como esos, no obstante, fueron ignorados por una gran cantidad de felicitaciones, mientras que los medios sauditas no tomaron partido.

Y es que los tiempos han cambiado en un reino donde el 70% de los sauditas tiene menos de 35 años, una evolución que, según expertos, se inscribe dentro de un marco de transformación social más amplio en la región.

La rica monarquía del Golfo tomó en 2016 la decisión de reducir drásticamente el poder de su policía religiosa, que hasta entonces hacía cumplir rigurosamente la ley islámica.

Específicamente desde 2019 los jóvenes sauditas de las grandes ciudades pueden mostrarse en pareja en cafés y restaurantes, donde antes había una entrada para hombres y otra para familias.

Bajo el impulso del príncipe heredero y dirigente de facto del reino, Mohamed bin Salmán, el ambicioso plan de reformas 'Visión 2030' pretende abrir el país y diversificar su economía, todavía muy dependiente del petróleo.

En ese sentido, se autorizó la presencia de turistas no musulmanes y que desde 2018 las mujeres pudieran conducir legalmente.

Los ciudadanos y dirigentes del país han encontrado en Cristiano Ronaldo un modelo y un embajador ideal del ambicioso proyecto gubernamental para poner a Arabia Saudita en el mapa mundial del fútbol, pero también para flexibilizar levemente sus tradiciones.

En ese contexto, no es extraño que algunos toleren la convivencia de la pareja, ni que se perdonen algunos considerados "excesos" del ídolo del Real Madrid vistiendo la camiseta del Al-Nassr.

En febrero de 2024 el delantero fue suspendido en un partido por haberse tocado los genitales mirando al público, que coreaba el nombre del que fue por muchos años su gran rival en el fútbol español, el argentino Lionel Messi.

Reveses como ese, sin embargo, no impidieron que el afamado atleta europeo renovara su contrato con los auriazules hasta 2027.