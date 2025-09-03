NTN24
Miércoles, 03 de septiembre de 2025
Aryna Sabalenka

Reconocido tenista calentó con polémica la previa de su partido contra Sabalenka y asegura que no tendrá que esforzarse: “Las mujeres no pueden devolver nuestros servicios”

septiembre 3, 2025
Por: Diana Pérez
Aryna Sabalenka | Foto: EFE
La ‘Batalla de los Sexos’ tiene un gran significado e historia detrás al nacer como un partido que buscaba defender la lucha por la igualdad del tenis femenino.

El tenista australiano Nick Kyrgios, quien ocupa el puesto 651 en el ranking ATP, dio unas fuertes declaraciones sobre su rival Aryna Sabalenka en la ‘Batalla de los Sexos’.

El partido agendado para enero de 2026, tras de vuelta el mítico e histórico encuentro de exhibición conocido como ‘Batalla de los Sexos’.

El compromiso de exhibición se dará en Hong Kong y pondrá cara a cara a los tenistas Nick Kyrgios y a la número uno del WTA, Aryna Sabalenka.

La competencia que suma un nuevo capitulo a los enfrentamientos mixtos se encuentra en el ojo del huracán por las declaraciones que dio el australiano sobre su rival.

El número 651 en el mundo habría subestimado a la bielorrusa, asegurando que durante el partido no necesita dar su 100% para vencerla.

o

En el podcast del tenista Alexander Bublik, Kyrgios fue cuestionado sobre el enfrentamiento, a lo que respondió que estaba emocionado por el partido, pero que: “tiene una gran personalidad, ella es definitivamente un personaje”.

“Me hace gracia que ella, genuinamente, piensa que puede ganar”, añadió entre risas y luego cuando Bublik le dijo que lo derrotaría, respondió: “ella no me va a derrotar”.

“¿De verdad crees que puede ganarme? ¿De verdad crees que tengo que intentarlo al 100%? Lo intentaré, porque represento a los hombres”, puntualizó.

Sin embargo, no terminó ahí y expresó con autosuficiencia que ganará 6-2 y que “las mujeres no pueden devolver nuestros servicios”.

Los aficionados han expresado que quieren que Sabalenka lo derrote para que deje de subestimar a la número 1 del WTA.

“Aunque soy hombre, espero que Sabalenka le dé una paliza”, “Él apesta”, “Nunca habré apoyado tanto a Sabalenka como lo haré esta noche”, “Espero que Sabalenka lance la pelota tan fuerte que lo tire al suelo”, “Es un payaso”, son algunos de los comentarios.

Su primera edición se dio hace 52 años, exactamente en 1973, cuando la tenista Billie Jean King se enfrentó a Bobby Riggs en un encuentro que logró cautivar a más de 90 millones de espectadores.

30.000 mil personas en Estados Unidos y aproximadamente 90 millones de espectadores en todo el mundo sintonizaron el mítico partido que se dio el 20 de septiembre de 1973.

Este fue uno de los eventos deportivos más televisados en todo el mundo, en el que ningún otro partido no torneo había tenido tantos espectadores.

Billie Jean King derrotó a Bobby Riggs 6-4. 6-3 y 6-3 ante la atenta mirada de 30.000 personas en el Houston Astrodome.

Un evento en el que Riggs tuvo que comerse sus palabras, pues el partido fue patrocinado por él para demostrar lo superioridad de los hombres en el deporte.

o

Por ello, cuando fue retada a participar, Billie afirmó que: “Me tomo este partido muy en serio. Me encanta ganar. Acepto la responsabilidad y la presión. Más le vale a Bobby estar preparado”.

Y tras ganar, afirmó que se sintió muy presionada porque “Pensé que nos haría retroceder 50 años si no ganaba ese partido”.

“Arruinaría el circuito femenino de tenis y afectaría la autoestima de todas las mujeres. Vencer a un hombre de 55 años no me emocionaba. La emoción era exponer a mucha gente nueva al tenis”, añadió.

Ahora, 52 años después, Sabalenka y Kyrgios llevarán a cabo la segunda edición del partido que busca mostrar el nivel y avance del tenis femenino y masculino.

Esta segunda parte será entre dos de los jugadores más polémicos y carismáticos del mundo del tenis.

