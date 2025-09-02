NTN24
Martes, 02 de septiembre de 2025
Fútbol

Se conoce la sanción que recibió Millonarios luego de que sus hinchas lanzaran desde la tribuna decenas de zapatos al terreno de juego

septiembre 2, 2025
Por: Saúl Montes
Hinchas de Millonarios lanzaron zapatos a el estadio El Campin - AFP
Hinchas de Millonarios lanzaron zapatos a el estadio El Campin - AFP
Los hechos ocurrieron en el último partido que dirigió David González cuando Millonarios cayó ante Unión Magdalena.

La Dimayor (División Mayor del Fútbol Colombiano) dio a conocer, el lunes, la sanción que recibió Millonarios luego de que sus hinchas lanzaran decenas de zapatos al terreno de juego durante el partido ante el Unión Magdalena, el pasado 20 de agosto.

El Comité Disciplinario del organismo decidió sancionar al equipo embajador con una fecha de suspensión parcial de plaza (Tribuna Norte), así como imponer una multa de once millones trescientos ochenta y ocho mil pesos (COP 11.388.000), por los hechos ocurridos en el partido disputado por la Liga BetPlay.

o

La lluvia de zapatos tuvo lugar durante el último partido que dirigió David González cuando Millonarios cayó ante Unión Magdalena.

La derrota causó que la afición azul no aguantara la impotencia por los últimos resultados del equipo y desde la tribuna norte comenzó a lanzar una gran cantidad de zapatos que inundaron el terreno de juego.

Dicha forma de protesta, así como la posibilidad de que la afición invadiera el terreno de juego, provocó la suspensión del partido durante 20 minutos. Además, acarreó la reciente sanción para el equipo azul, que viene recuperando terreno en la Liga Betplay 2025-II.

Así las cosas, con la reciente sanción, Millonarios no contará con presencia de afición en la tribuna norte para el clásico capitalino en el Estadio El Campín ante Santa Fe, previsto para el sábado 6 de septiembre a las 8:30 p.m.

o

La mala racha que venía teniendo Medellín hasta el incidente con los zapatos conllevó a la salida del entonces entrenador del equipo David González y el ingreso posterior de Hernán Torres.

Recientemente, Millonarios logró su segunda victoria el pasado viernes al ganar ante Águilas Doradas en el estadio Alberto Grisales de Rionegro, ubicándose en la posición número 16 con siete puntos.

