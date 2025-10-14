Suecia hace cuentas para clasificar a la Copa del Mundo de 2026 tras la pésima eliminatoria que hizo; es último de su grupo

En su más reciente salida por la cuarta fecha de las Eliminatorias de la UEFA a la Copa del Mundo de 2026, la selección de Suecia cayó ante su similar de Kosovo, situación que lo ubica en la última casilla de su Grupo B con un punto, hecho que pone en riesgo su clasificación al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México.

En el juego ante los Dardarios, en el estadio Ullevi de Gotemburgo, el combinado sueco fue derrotado por la mínima diferencia, un resultado que los deja en la cuerda floja, pues de doce puntos disputados hasta la fecha, los suecos solo cuentan con una unidad.

Aunque la selección de Suecia cuenta con grandes figuras como los atacantes Viktor Gyokeres del Arsenal y Alexander Isak del Liverpool, entre otros, el equipo no ha logrado consolidar su estilo de juego, hecho que los tiene al borde de la eliminación de la próxima Copa del Mundo.

A pesar del mal momento que enfrenta el equipo sueco, aún sueña con hacerse un lugar en el certamen más importante del fútbol que se disputará en territorio norteamericano.

Los cálculos matemáticos de Suecia para hacerse un lugar al Mundial de 2026

Su primera opción se la jugará en la próxima fecha FIFA del mes de noviembre por las Eliminatorias de la UEFA a la cita mundialista; deberá vencer a sus rivales directos, como lo son Suiza y Eslovenia, a quienes deberá vencer por una amplia diferencia, pero esto no es todo, sus aspiraciones también dependen de que estas selecciones venzan a Kosovo.

De esta manera podría llegar a ubicarse en la segunda casilla y jugar el repechaje en el mes de marzo.

Pero esta no es la única posibilidad que tiene el combinado sueco, pues su otra chance sería por medio de la Nations League de la UEFA, certamen que otorga cuatro cupos a aquellos equipos que no estén clasificados de manera directa al Mundial 2026.

Estos cupos serán otorgados a los cuatro ganadores de la fase de grupos de este torneo que se disputó entre 2024-2025, la cual otorga la posibilidad de ir a repechaje mundialista, pero para ello también deberá esperar hasta el mes de noviembre, jornada en la que se conocerán quiénes avanzan de manera directa y quién, dependiendo de la posición, se hace un lugar en la repesca.

Técnico de Suecia destituido

A pesar de las posibilidades remotas con las que aún cuenta el combinado sueco, los malos resultados por las Clasificatorias Mundialistas llevaron a que en las últimas horas la Federación sueca emitiera un comunicado en el que indica el fin de la era de Jon Dahl Tamasson.

"La designación de Jon Dahl Tomasson queda rescindida con efecto inmediato. La decisión fue tomada por la junta directiva de la Federación Sueca de Fútbol el martes. La decisión se basa en la falta de resultados en las eliminatorias mundialistas", se indica en el oficio emitido por esta entidad.