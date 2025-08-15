NTN24
Viernes, 15 de agosto de 2025
Aryna Sabalenka

Tenista sorprendió a Aryna Sabalenka y le propinó su derrota más abultada en dos años desde partido en el que también le pasó por encima

agosto 15, 2025
Por: Redacción NTN24
La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka en Cincinnati (AFP)
Sabalenka se despidió de la defensa del título en Cincinnati con una actuación inusualmente gris frente a una implacable Rybakina.

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka es la actual número uno del mundo y tiende a perder pocos partidos. Cuando cae vencida vende caros los triunfos de sus contrincantes que deben exponer lo mejor de su juego para salirse con la suya. Esa es la normalidad de la mejor jugadora de los últimos años, pero este viernes algo fuera de lo común, lo que algunos definen como un accidente del tenis, sucedió en el WTA 1.000 de Cincinnati.

La kazaja Elena Rybakina fue la protagonista del momento destacado de la jornada en el torneo que se disputa en Estados Unidos y que sirve de preparación para el US Open, el último Grand Slam del año.

Rybakina le ganó, por los cuartos de final del campeonato, 6-1 y 6-4 a Sabalenka. El resultado no es más abultado que cualquier otro sufrido por la bielorrusa en casi dos años. Para encontrar una derrota más dura hay que retroceder hasta enero de 2024 cuando en Brisbane la kazaja también se impuso pero por un 6-0 y 6-3.

En ese largo período, de enero de 2024 a este agosto de 2025, solo dos veces la bielorrusa cayó ganando solo cinco games. La letona Jelena Ostapenko la derrotó en abril, en Stuttgart, 6-4 y 6-1, y en febrero pasado la danesa Clara Tauson le ganó por 6-2 y 6-3 en Dubái.

Sabalenka se despidió de esta manera de la defensa del título con una actuación inusualmente gris frente a una implacable Rybakina.

La kazaja, número 10 del ranking de la WTA, pugnará el domingo por un lugar en su primera final en Cincinnati ante la polaca Iga Swiatek.

Rybakina, campeona de Wimbledon en 2022, viene firmando su mejor actuación en la gira de pista rápida previa al Abierto de Estados Unidos, que arranca el 24 de agosto.

En el último mes alcanzó las semifinales de Washington (WTA 500) y Montreal (WTA 1000) aunque después cayó de forma inesperada ante las canadienses Leylah Fernández y Victoria Mboko.

Este viernes, bajo un potente sol, Rybakina desarmó a Sabalenka con un tenis extremadamente eficaz y un servicio incontenible, con el que ganó el 81% de los puntos al primer saque.

Líder del año en aces, la kazaja castigó con 11 a la bielorrusa y le neutralizó sus cinco oportunidades de break. "Estoy contenta con mi servicio, fue la clave hoy", reconoció la ganadora. "Si Aryna hubiera sacado bien, sería completamente diferente. Yo espero continuar así".

Irreconocible en juego y actitud, Sabalenka no encontró fuerzas para rebelarse ante el bombardeo de Rybakina y entregó el primer set en apenas 28 minutos.

En la segunda manga trató de aferrarse al duelo a la espera de que los nervios asaltaran a Rybakina, una jugadora con problemas para cerrar los partidos.

Pero, tras desperdiciar cuatro pelotas para quebrarla, Sabalenka se rindió. La bielorrusa sigue dominando el registro particular, con siete victorias, pero Rybakina le ha asestado dolorosas derrotas.

La número uno mundial falló así en su intento de ser la primera en revalidar el título de Cincinnati desde Serena Williams, en 2015.

En su segundo cruce ya atravesó por graves apuros frente a la británica Emma Raducanu y necesitó llegar al tiebreak del último set.

Sabalenka, que renunció a jugar el WTA 1000 de Canadá, afronta ahora la defensa de su corona en el Abierto de Estados Unidos, último torneo de Grand Slam del año.

