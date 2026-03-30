Tribunal Supremo de España dictamina que un beso en la mano sin consentimiento constituye agresión sexual

El Tribunal Supremo de España dictaminó que besar la mano de una persona sin su consentimiento constituye una agresión sexual y no solamente acoso callejero, según una decisión obtenida por la agencia de noticias Agence France-Presse (AFP) el lunes.

La sentencia confirmó la condena por agresión sexual de un hombre que en 2023 besó la mano de una mujer sin su consentimiento en una parada de autobús en Alcobendas, un suburbio de Madrid, y le hizo un gesto para que lo acompañara mientras le ofrecía dinero.

VEA TAMBIÉN Gobierno de España cierra su espacio aéreo a los aviones de Estados Unidos implicados en ataques en Irán o

Los abogados del acusado habían intentado reclasificar el acto como mero acoso callejero, pero el Tribunal dictaminó que cualquier contacto físico de naturaleza sexual va más allá de esa categoría.

Según la sentencia del 5 de marzo, el hombre actuó con la intención de violar su integridad sexual.

"Por lo tanto, hubo un acto de agresión sexual, en la medida en que la acción describe un contacto de naturaleza y tono sexual que la víctima no estaba obligada a soportar, con un contenido claramente sexual y una infracción contra la víctima al reducirla a un objeto", precisó el Tribunal.

El Tribunal, cabe resaltar, ordenó también al hombre pagar una multa de más de 1.500 euros, cerca de 1.700 USD, tal como se le impuso en su condena original.

España, país considerado por muchos como líder en la lucha contra la violencia de género, endureció en 2022 sus leyes sobre violación al exigir el consentimiento explícito para los actos sexuales, una medida largamente reclamada por las víctimas y los grupos de defensa de los derechos de las mujeres.

En 2025, un tribunal español condenó al expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, por agresión sexual tras un beso no deseado que le dio en los labios a la delantera Jenni Hermoso durante la Copa Mundial Femenina de 2023 en Sídney, y le impuso una multa de 10.800 euros (cerca de 12.400 USD).

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ratificó la sentencia del tribunal de primera instancia, que en febrero de 2025 le impuso la multa a Rubiales y la prohibición de acercarse o contactar a la víctima durante un año.

VEA TAMBIÉN Luis Rubiales fue atacado con huevos durante la presentación de su libro en Madrid; el responsable habría sido su tío o

Dicha sala consideró "acertada" la decisión del primer tribunal de calificar los hechos como "agresión sexual", pues quedó probado que Rubiales, de 47 años, "besó sin consentimiento a Hermoso", según señaló en un comunicado.