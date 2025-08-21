Viejo conocido del FPC tendría todo listo para vivir su segundo ciclo con Millonarios; sería anunciado pronto para la dirección técnica del equipo capitalino

El mal inicio de temporada para Millonarios provocó la salida inmediata de David González como técnico, quien en medio de la rueda de prensa posterior al juego ante Unión Magdalena anunció que su vínculo con el equipo capitalino terminó.

Tras la salida de González, el conjunto capitalino comenzó a verificar su carpeta de opcionados para dirigir a la escuadra albiazul y sacarla de esta crisis que ha desatado la molestia de su afición; no es para menos, actualmente se encuentra último de la tabla general de la Liga BetPlay Clausura 2025 con tan solo una unidad.

Con la intención de recuperar la competitividad que ha caracterizado al equipo capitalino, las directivas de los Embajadores tendrían como principal alternativa a Hernán Torres.

El entrenador ibaguereño de 64 años sería la primera alternativa para dirigir a Millonarios; así lo dio a conocer el periodista Alejandro Rodríguez, quien señaló que Torres ya habría llegado a un acuerdo preliminar para dirigir a los Albiazules.

“Me dicen que el profe Hernán Torres tiene un acuerdo verbal con Millonarios y será el nuevo DT Embajador”, indicó Rodríguez por medio de la red social de X.

Por su parte, el también periodista deportivo Eduardo Luis dio a conocer que en la noche de este jueves 21 de agosto el nacido en Ibagué se trasladará desde Estados Unidos hasta Bogotá, Colombia, para ultimar detalles de su vinculación como entrenador del equipo capitalino.

El retorno de un viejo conocido a la dirección técnica de Millos

De hacer oficial su incorporación, Torres viviría su segunda experiencia con Millonarios, equipo con el que ya sabe que es salir campeón, pues en su primer paso por los azules en el año 2012 estampó la estrella 14 y de paso rompió la sequía de 24 años de títulos para los Embajadores en fútbol profesional colombiano.

VEA TAMBIÉN “Esperemos que en el fútbol desaparezcan los barras”: periodista deportivo sobre el enfrentamiento entre hinchas en los octavos de final de la Copa Sudamericana o

De concretarse su vínculo, Hernán asumirá un gran reto teniendo en cuenta el momento crítico que vive Millonarios; el tolimense tendrá la tarea de devolverle la confianza a su afición y a la plantilla de jugadores. Asimismo, deberá recuperar la competitividad en el rentado local y comenzar a sumar de a tres para ubicarse en los primeros lugares de la tabla de la reclasificación para lograr un cupo a las competencias internacionales del próximo año.