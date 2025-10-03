Precio del dólar en Venezuela
Dólar BCV cierra otra semana en alza: así fue el repunte registrado en apenas cinco días
En apenas una semana el dólar oficial, o Banco Central de Venezuela, que sirve como punto de inicio en las operaciones , registró un alza de diez puntos porcentuales.
Aunque Maduro y Trump hablan de guerra, la verdadera batalla la libran día a día los venezolanos con la economía maltrecha que reina en chavismo.
Aunque Maduro persigue y encarcela a todo aquel que hable de inflación , pero publique la referencia del dólar paralelo y hable del desastre económico , la realidad no puede ocultarse.
El viernes pasado, las operaciones del dólar cerraron en 173,73 y para este viernes ya marcaba los 183,13.
Se prevé que el año podría volver a cerrar en hiperinflación.