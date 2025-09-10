Nuevo nombre apareció en el puesto número uno del Índice de Multimillonarios de Bloomberg y superó a Elon Musk

El magnate Elon Musk, propietario de importantes compañías como Space X, Tesla o X (Twitter), fue relevado del título de "persona más rica del mundo" tras codearse durante un tiempo en lo más alto del Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

Musk, de 54 años, fue desbancado por el cofundador de Oracle, Larry Ellison, quien aumentó su riqueza en más de 100 mil millones de dólares hasta alcanzar los US $393.000, luego de publicarse el informe de ganancias de Oracle.

Un índice de riqueza de Bloomberg en tiempo real situó la fortuna de Ellison ligeramente por encima de la de Musk, que es de US $385.000 millones, y lo ubicó como el número uno.

El magnate de 81 años, cuyo gigante del software está preparado para alcanzar enormes riquezas en inteligencia artificial, vio crecer riqueza el miércoles cuando las acciones de Oracle se dispararon después de que la compañía pronosticara un crecimiento masivo de los ingresos.

Más allá del título de persona más rica del mundo, cabe mencionar que Ellison y Musk son amigos cercanos. El jefe de Oracle suele acudir en ayuda de Musk durante períodos difíciles en la carrera del magnate de Tesla.

Según AFP, invirtió más de mil millones de dólares en la compra de Twitter por parte de Musk y formó parte del directorio de Tesla durante muchos años.

La diferencia en las cifras entre ambos magnates se relaciona con la estimación de algunas de sus grandes participaciones.

La participación de Musk que se estima más fácilmente es Tesla, pero las acciones han caído en 2025 con bajas ventas atribuidas al apoyo de Musk a figuras políticas de extrema derecha.

Por su parte, Ellison posee más de 1.100 millones de acciones de Oracle, lo que representa más del 40 por ciento del capital, según S&P Capital IQ.

Safra Catz, directora ejecutiva de Oracle, calificó el trimestre recién finalizado de "sorprendente" ya que la compañía firmó "cuatro contratos multimillonarios con tres clientes diferentes".