NTN24
Miércoles, 24 de diciembre de 2025
Buque petrolero

Reuters: Supertanquero de crudo se devuelve a Venezuela por temor a confiscación

diciembre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Buque petrolero - AFP - Foto referencia
Esta acción se enmarca en el temor de ser tomado por la Armada de Estados Unidos.

La agencia estadounidense Reuters informó que el supertanquero Kelly, cargado con crudo sancionado, dio media vuelta y regresó a aguas de Venezuela.

La agencia de monitoreo y seguimiento al tema petrolero, citó a TankerTrackers.com que mantiene vigilancia de los buques.

o

Estados Unidos ha interceptado a dos tanqueros sancionados, y ha perseguido a uno que habría logrado devolverse, luego de acusar a Venezuela de violar las sanciones que impuso al régimen chavista.

La administración Trump alega que fue bajo el régimen de Chávez y ahora de Maduro, que se le confiscó y destruyó la tecnología estadounidense en Venezuela.

Sobre el supertanquero Kelly, la agencia especifica que el buque, con bandera panameña, había salido recientemente de Venezuela, pero cambió de rumbo ante el aumento de la presión naval estadounidense y ahora permanece completamente cargado frente al puerto de Amuay, una de las principales instalaciones de PDVSA.

"TankerTrackers.com reportó que el giro del Kelly ocurrió tras una nueva ronda de intercepciones de buques por parte de la Guardia Costera de EEUU contra embarcaciones vinculadas al comercio petrolero del chavismo", dice Reuters.

Kelly había zarpado escoltado por la Armada del régimen y otros buques permanecen a la espera de instrucciones en la zona.

Tanto Guyana como Panamá han denunciado el uso de banderas falsas y violaciones a normas marítimas por parte de algunas de estas embarcaciones, según Reuters.

