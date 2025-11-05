NTN24
Miércoles, 05 de noviembre de 2025
Miércoles, 05 de noviembre de 2025
Crisis económica en Venezuela

Tradicional pizzería cierra en Venezuela: "No aguantamos esta crisis"

noviembre 5, 2025
Por: Maryorin Méndez
Restaurante La Pérgola en Trujillo
Restaurante La Pérgola en Trujillo
2025 ha sido uno de los años más duros económicamente para los venezolanos, sumado al éxodo y a la pérdida de libertad.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Durante 57 años la pizzería La Pérgola, de Valera, en el estado Trujillo, fue sitio de reuniones familiares, transmisiones de partidos de fútbol y competencias deportivas, quedando en el recuerdo de centenares de familias.

o

Hoy ese sitio ha sido cerrado producto de la crisis económica que atraviesa Venezuela.

Uno de sus propietarios anunció a la opinión pública la imposibilidad de seguir abiertos al público, ofreciendo la calidad de servicio que mantuvo desde que fue inaugurada en 1968. Toda una vida.

El anuncio entristece pero no es una sorpresa.

El economista y socio director de Ecoanalítica, Pedro Palma, estimó que la inflación anual en 2025 superará el 400% en Venezuela, tras estimar que los índices de septiembre, octubre, noviembre y diciembre se mantendrán por encima del 20% mensual.


 "Hasta aquí nos trae el río, hemos cerrado La Pérgola de forma definitiva. No aguantamos esta crisis... aguantamos la pandemia y el saqueo del que fuimos víctimas...", dijo en el video José Hernández.

o

Visiblemente conmovido, JH aseguró que durante este tiempo el restaurante ofrecía "las mejores pizzas, el mejor pasticho, las mejores pastas, no podriamos deteriorar la imagen tan bonita que tiene el pueblo de Trujillo".

El medio "TrujilloDigital" lo describió como "un establecimiento de tradición valerana ubicada justo en el centro de la ciudad que pasó por dos administraciones diferentes, una con su denominación original "La Terraza" y luego bajo la administracion de José Hernández conocida como La Pérgola".

"Era un establecimiento emblemático por su icónica pizza extragrande denominada "ExtraPérgola" y uno de los primeros servicios de comida a domicilio que conoció el estado, denominado "TelePizza".

La publicación se llenó de comentarios nostálgicos y la esperanza de un cambio de rumbo del país.

 

Temas relacionados:

Crisis económica en Venezuela

Inflación en Venezuela

Precios

IVA

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Todas las opciones del presidente Trump están ahora en la costa de Venezuela": exembajador de EE. UU. en Caracas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Esto es una pelea de burro con tigre; no es traición implorar la ayuda de cualquier tipo": Yon Goicoechea a quien el régimen le quiere quitar la nacionalidad venezolana

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Marco Rubio informará al Congreso estadounidense sobre ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe, dice la Casa Blanca

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué pasa con la seguridad en México? Asesinato de alcalde conmociona al país

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El poderoso portaaviones USS Gerald Ford está oficialmente en el Atlántico y avanza para unirse al despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué son claves las primeras elecciones locales y estatales bajo el segundo mandato de Donald Trump?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

"Todas las opciones del presidente Trump están ahora en la costa de Venezuela": exembajador de EE. UU. en Caracas

Marco Rubio/ Ataque a presunta narcolancha en el Caribe - Fotos AFP
Marco Rubio

Marco Rubio informará al Congreso estadounidense sobre ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe, dice la Casa Blanca

Elecciones locales en EE. UU. - Foto: referencia Canva
Elecciones en Estados Unidos

¿Por qué son claves las primeras elecciones locales y estatales bajo el segundo mandato de Donald Trump?

Yon Goicoechea, dirigente nacional de Voluntad Popular,. (EFE)
Régimen de Maduro

"Esto es una pelea de burro con tigre; no es traición implorar la ayuda de cualquier tipo": Yon Goicoechea a quien el régimen le quiere quitar la nacionalidad venezolana

Papa León XIV sobre la tensa situación de EE. UU. y Venezuela - Foto: EFE
Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

El papa León XIV se pronunció sobre el despliegue de Estados Unidos cerca de Venezuela: "Con la violencia no ganamos"

Más de Economía

Ver más
José David Cabello
SENIAT

Máximo órgano tributario, a cargo del "Mocho" Cabello, asfixia los comercios: El garfio del hermano de Diosdado alcanzó a la Hermandad Gallega en Caracas

Ricardo Berríos
Detenciones arbitrarias

Profesor de economía, Ricardo Berríos, que advertía sobre la necesidad de cambio del modelo político en Venezuela, es acusado de "terrorismo"

Comerciantes - Foto de referencia Canva
Black Friday

Expertos hablan sobre el reto que enfrentan los comercios colombianos a vísperas del próximo Black Friday en época de Navidad

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro - EFE
La Noche

"Van a utilizar el factor sorpresa": expertos en seguridad analizan los lugares que serían impactados en eventual ataque de EE. UU. en Venezuela

Carlos Giménez/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Régimen de Maduro

Congresista estadounidense asegura que los días de Maduro como "narcotraficante y líder ilegítimo" están contados

La solicitud de la familia de Eduardo Labrador al régimen venezolano - Foto: EFE
Oposicion venezolana

La familia del exdiputado Eduardo Labrador, venezolano encarcelado por el régimen, solicita atención médica prioritaria debido a su alto deterioro de salud

Karol G | Foto: EFE
Karol G

Estos son los elevados precios de las prendas de la nueva colección de Karol G inspirada en su álbum ‘Tropicoqueta’

Amistoso entre Venezuela y Argentina - Foto: EFE
La Vinotinto

"Vos estás afuera del Mundial, lo vas a ver": el tenso cruce de Rodrigo de Paul con jugador venezolano durante el amistoso de La Vinotinto ante Argentina

Colombia y Argentina por un cupo a la final del Mundial Sub-20 - Fotos: AFP
Mundial Sub 20

Colombia y Argentina: así está el historial entre estas selecciones en los Mundiales de la categoría Sub-20

Marco Rubio/ Gustavo Petro - Fotos EFE
Marco Rubio

"Las autoridades colombianas siguen siendo muy 'proestadounidenses'. El único problema de Colombia es su presidente lunático": Marco Rubio sobre el presidente Gustavo Petro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda