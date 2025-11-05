Tradicional pizzería cierra en Venezuela: "No aguantamos esta crisis"

Durante 57 años la pizzería La Pérgola, de Valera, en el estado Trujillo, fue sitio de reuniones familiares, transmisiones de partidos de fútbol y competencias deportivas, quedando en el recuerdo de centenares de familias.

Hoy ese sitio ha sido cerrado producto de la crisis económica que atraviesa Venezuela.

Uno de sus propietarios anunció a la opinión pública la imposibilidad de seguir abiertos al público, ofreciendo la calidad de servicio que mantuvo desde que fue inaugurada en 1968. Toda una vida.

El anuncio entristece pero no es una sorpresa.

El economista y socio director de Ecoanalítica, Pedro Palma, estimó que la inflación anual en 2025 superará el 400% en Venezuela, tras estimar que los índices de septiembre, octubre, noviembre y diciembre se mantendrán por encima del 20% mensual.



"Hasta aquí nos trae el río, hemos cerrado La Pérgola de forma definitiva. No aguantamos esta crisis... aguantamos la pandemia y el saqueo del que fuimos víctimas...", dijo en el video José Hernández.

Visiblemente conmovido, JH aseguró que durante este tiempo el restaurante ofrecía "las mejores pizzas, el mejor pasticho, las mejores pastas, no podriamos deteriorar la imagen tan bonita que tiene el pueblo de Trujillo".

El medio "TrujilloDigital" lo describió como "un establecimiento de tradición valerana ubicada justo en el centro de la ciudad que pasó por dos administraciones diferentes, una con su denominación original "La Terraza" y luego bajo la administracion de José Hernández conocida como La Pérgola".

"Era un establecimiento emblemático por su icónica pizza extragrande denominada "ExtraPérgola" y uno de los primeros servicios de comida a domicilio que conoció el estado, denominado "TelePizza".

La publicación se llenó de comentarios nostálgicos y la esperanza de un cambio de rumbo del país.