Dólar en Venezuela mantiene otra semana en alza y cierra este viernes en Bs. 214,42

El precio del dólar en Venezuela registra otra semana en alza y cerró este viernes en 214,42 bolívares, un incremento equivalente a 0,91% en comparación a este jueves según los datos oficiales publicados por el Banco Central de Venezuela.

El pasado viernes 17 de octubre la tasa de la divisa estadounidense se fijó en 203,74 bolívares, lo que significa que en siete días sufrió un aumento de 10,68 bolívares.

Por su parte, el euro fue cotizado en 249,02 bolívares, una moneda que cada vez gana mayor espacio en el mercado nacional al ser la divisa de mayor valor oficial en el país, convirtiéndose en el referente de precios en muchos comercios.

Aunque el régimen de Nicolás Maduro persigue y encarcela a todo aquel que hable de inflación, publique la referencia del dólar paralelo y hable del desastre económico, la realidad no puede ocultarse. Los economistas estiman que este 2025 pudiera cerrar en hiperinflación.

Según los más recientes datos presentados por el BCV, Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela aumentó impulsado por ventas petroleras un 8,7% en el tercer trimestre del año respecto al mismo período de 2024.

La cifra se dio a conocer en momentos en que Venezuela enfrenta un repunte inflacionario y la devaluación diaria de su moneda. El bolívar ha caído más del 70% frente al dólar este año.