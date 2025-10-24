NTN24
Viernes, 24 de octubre de 2025
Viernes, 24 de octubre de 2025
Precio del dólar en Venezuela

Dólar en Venezuela mantiene otra semana en alza y cierra este viernes en Bs. 214,42

octubre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Hombre contando dólares y bolívares - Foto de referencia: EFE
Hombre contando dólares y bolívares - Foto de referencia: EFE
En los últimos siete días el dólar sufrió un aumento de 10,68 bolívares.

El precio del dólar en Venezuela registra otra semana en alza y cerró este viernes en 214,42 bolívares, un incremento equivalente a 0,91% en comparación a este jueves según los datos oficiales publicados por el Banco Central de Venezuela.

o

El pasado viernes 17 de octubre la tasa de la divisa estadounidense se fijó en 203,74 bolívares, lo que significa que en siete días sufrió un aumento de 10,68 bolívares.

Por su parte, el euro fue cotizado en 249,02 bolívares, una moneda que cada vez gana mayor espacio en el mercado nacional al ser la divisa de mayor valor oficial en el país, convirtiéndose en el referente de precios en muchos comercios.

Aunque el régimen de Nicolás Maduro persigue y encarcela a todo aquel que hable de inflación, publique la referencia del dólar paralelo y hable del desastre económico, la realidad no puede ocultarse. Los economistas estiman que este 2025 pudiera cerrar en hiperinflación.

o

Según los más recientes datos presentados por el BCV, Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela aumentó impulsado por ventas petroleras un 8,7% en el tercer trimestre del año respecto al mismo período de 2024.

La cifra se dio a conocer en momentos en que Venezuela enfrenta un repunte inflacionario y la devaluación diaria de su moneda. El bolívar ha caído más del 70% frente al dólar este año.

Temas relacionados:

Precio del dólar en Venezuela

Precio del dólar

Dolarización en Venezuela

Devaluación

Banco Central de Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Son lanchas con motores demasiado rápidos para creer que puedan ser pescadores": experto en seguridad nacional sobre ataques de EE. UU. en el Caribe y el Pacífico

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es una invitación a destruir la separación de poderes; ya lo conocen los venezolanos": Francisco Barbosa sobre proyecto de ley del Gobierno Petro para convocar Constituyente

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué hay detrás de la escalada de inseguridad en Perú?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Bajo qué marco legal Trump ordena ataques letales contra embarcaciones en aguas internacionales?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU.
Despliegue militar de Estados Unidos

Primicia NTN24: El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU. contra un semisumergible; no es un pescador, es un exconvicto reincidente

Gustavo Petro/ Francisco Barbosa - Fotos AFP
Francisco Barbosa

"Es una invitación a destruir la separación de poderes; ya lo conocen los venezolanos": Francisco Barbosa sobre proyecto de ley del Gobierno Petro para convocar Constituyente

Diosdado Cabello - EFE
La Noche

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

Narcolancha | Foto: AFP
Donald Trump

"Son lanchas con motores demasiado rápidos para creer que puedan ser pescadores": experto en seguridad nacional sobre ataques de EE. UU. en el Caribe y el Pacífico

Gustavo Petro - EFE
Gustavo Petro

"Esta es otra etapa en donde insiste en una Constituyente para fragmentar el país": abogado Óscar Ortiz sobre propuesta de Asamblea Nacional Constituyente del Gobierno Petro en Colombia

Más de Economía

Ver más
Foto de referencia de dólares (EFE)
Precio del dólar en Venezuela

Dólar en Venezuela mantiene incremento diario de 1% y se acerca a los 200 bolívares

Javier Milei, presidente de Argentina, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Argentina

Financiamiento y compra de bonos: Estados Unidos confirmó el paquete de ayuda económica para Argentina a pocas semanas de las elecciones legislativas

John Jeremie
Gas

Es oficial: EE.UU. autorizó a Trinidad y Tobago para explorar campo de gas offshore con Venezuela

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Israel identifica los cuatro cadáveres de rehenes entregados por Hamás - Foto AFP
Gaza

Israel identifica los cuatro cadáveres de rehenes entregados por Hamás

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Trump asegura que podría ir a Medio Oriente en los próximos días tras señalar que el acuerdo de paz entre Israel y Hamás está "muy cerca"

Jorge Bava cerca de ser nuevo entrenador de Cerro Porteño - Foto: AFP
Santa Fe

Jorge Bava tendría todo listo para dirigir a Cerro Porteño; el juego ante el DIM por Copa BetPlay sería el último en el FPC

Diosdado Cabello

Este es el post de "bienvenida" a los gringos que llevó a la cárcel a un hombre en Venezuela: Diosdado dice que es el "Tun-Tun navideño"

Petro arremete contra Trump | Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Venezuela vs. Argentina en fecha FIFA programada en Miami - Foto AFP
La Vinotinto

La Vinotinto cae ante Argentina, pero deja buenas impresiones en el primer partido dirigido por Oswaldo Vizcarrondo

Daniel Noboa | Foto: EFE
Daniel Noboa

“Es muy probable que no se hayan medido los riesgos para el traslado de Daniel Noboa”: secretaria de seguridad de Quito

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda