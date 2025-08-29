Artista colombiana cantará en la plaza de San Pedro en un histórico concierto por la paz mundial encabezado por Andrea Bocelli

La cantante colombiana Carolina Giraldo, más conocida como Karol G, catalogada como una de las mayores exponentes del género urbano en la actualidad, llegará al Vaticano.

La Bichota, quien por medio de sus melodías y versatilidad para adaptarse a otros ritmos ha logrado conquistar varios escenarios a nivel mundial, será una de las invitadas especiales del concierto “Grace from the World”, que se llevará a cabo en la plaza de San Pedro, uno de los sitios más emblemáticos del mundo católico, el próximo 13 de septiembre.

El evento dará cierre a la tercera Reunión Mundial sobre la Fraternidad Humana. La presentación busca promover la paz mundial y el cual será transmitido por medio de preformas con la finalidad de generar un impacto global.

El concierto, que se llevará en la Santa Sede, se encuentra organizado y dirigido por dos grandes exponentes de la música. Se trata del artista estadounidense Pharrell Williams y el italiano Andrea Bocelli. Este último fue quien dio a conocer la participación de Karol G y el cual promete brindar una experiencia inolvidable.

La cantante colombiana, además, compartirá escenario con intérpretes internacionales como John Legend, Teddy Swims, Voices of Fire, Clipse, Angélique Kidjo y Jelly Roll, quienes estarán acompañados de un coro de 250 personas, despliegue de drones y luces.

El espectáculo dará clausura a dos días intensos de “diálogo y reflexión”. Con el concierto se pretende promover un mensaje lleno de paz, espiritualidad y esperanza.

¿Por dónde se llevará a cabo la transición del concierto “Grace from the World”?

Este evento, que será gratuito para quienes asistan a la plaza de San Pedro, también podrá ser visto en vivo y en directo en otras partes del mundo por medio de plataformas streaming como Disney+, Hulu y ABC News, a partir de la 1:00 p.m., hora Colombia.

Es un concierto que sin duda alguna marcará un precedente para la carrera artística de Karol G, a quien muchos esperan pueda cantar la “Vivo por ella” junto a Andrea Bocelli.

“Maestro, gracias por tener a Karol G ahí… sería un sueño verlos cantar en vivo, juntos. Además, el propósito del evento es lo más importante. La paz, lo que más le hace falta a este mundo, paz, y amor humano y fraterno”, expresó un seguidor.

“Queremos ver ‘Vivo por ella’ con Karol” y “qué increíble ver a dos personas apasionadas por la música juntas. Un gran maestro y una increíble artista", son otros de los mensajes que han dejado sus seguidores.