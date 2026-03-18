Artistas invitados, tres días de diversión y más escenarios: esto es lo que traerá la versión del Festival Estéreo Picnic 2026

Como cada año desde 2010, la capital colombiana se sumirá en un fin de semana lleno de mucha música y artistas internacionales que pondrán a cantar, bailar y gritar a los miles de aficionados que asistirán al tan esperado Festival Estéreo Picnic.

Para este año, los nombres de los reconocidos artistas internacionales, que encabezan el famoso festival en Bogotá, que tendrá lugar los próximos 20, 21 y 22 de marzo, no van a decepcionar a los asistentes.

Así es la programación completa del Festival Estéreo Picnic 2026:

El primer día del FEP trae las presentaciones de artistas como Tyler, The Creator y Lorde, como shows principales.

Otros artistas como Addison Rae, Katseye, DJO, Royal Otis. Timo, Balu Brigada y Nicolás y los Fumadores, también hacen parte del line up de ese día.

El segundo día estará a cargo de la puertorriqueña Young Miko, Kygo y The Killers como actos principales.

Pero ese día también contará con la participación de artistas como Bob Moses, 31 Minutes, Luis Alfonso, Aria Vega, Manuel Lizarazo, Daniel Andrés y Silvia Ponce.

Y en el día de cierre, Sabrina Carpenter, la rapera Doechii y Skrillex serán los artistas internacionales que encabezan el cartel del domingo 22 de marzo.

En horas más tempranas estarán en los diferentes escenarios artistas como Deftones, Travis, Lasso, Men I Trust, Bunt, Maracario Martínez y Pirineos en Llamas.

Las presentaciones, que en ocasiones se darán de manera simultánea en varios escenarios, empezarán a las 2:00 p.m. y se extenderán hasta altas horas de la madrugada los tres días programados.

Sin embargo, muchos de los artistas mencionados no estaban enlistados en el festival, sino que fueron agregados tras la cancelación de otros actos que ya estaban programados, pero que por diferentes razones decidieron no participar.

Este año, uno de los primeros en cancelar su presentación fue el artista mexicano Peso Pluma, quien era uno de los headliners y de las presentaciones más llamativas de esta edición, y lo hizo por una gira que le salió por Estados Unidos que no daba tiempo para cumplir con todos los compromisos.

A él también se unieron Aitana, D4vd, Lola Young y The Dare, y aunque se espera que no haya más cambios, debido a la proximidad del evento, no se está exento de que esto pueda ocurrir, pues cabe recordar que el año pasado, la banda Incubus canceló el mismo día que se iba a presentar y esto obligó a buscar un reemplazo de emergencia y la plaza la tomó la legendaria banda colombiana 1280 almas.

Sin embargo, Paramo, empresa detrás del Estéreo Picnic, ha sabido sortear estos imprevistos y este año han puesto muy buenos reemplazos, como la adición al cartel del trio sueco de música electrónica Swedish House Mafia, que tocarán en lugar de Peso Pluma.

Lo nuevo e innovador que trae este año el Festival Estéreo Picnic 2026 es que contará con seis escenarios, uno más que los años anteriores.

El escenario Lago se une a los ya tan conocidos por los asistentes: Estéreo Picnic, Un Mundo Distinto, Bosque, Páramo y Falabella.

Fuera de música, los aficionados podrán disfrutar de las zonas de comida y restaurantes, así como también de las áreas destinadas para las bebidas con y sin alcohol.

Salas de prensa, zonas VIP, oasis, espacios para menores conocidos como 'Futuro Picnic' y las famosas zonas de recuperación, en donde podrán tomar un descanso del ajetreo del día, serán otros beneficios a los que pueden acceder los asistentes.

El festival que tiene lugar en el Parque Simón Bolívar también cuenta con estaciones de mínimo vital de agua, tiendas en donde podrán comprar mercancía oficial de sus artistas favoritos, puntos de acreditación y zonas de accesibilidad.

Además, de la zona de recarga 'Cashless' en donde podrán meterle dinero a las pulseras que dan el ingreso al evento y con el que pueden comprar dentro del FEP.