Así fue el momento en el que la cantante británica Lola Young se desmayó en pleno concierto en Nueva York: la artista canceló todas sus presentaciones

La cantante británica Lola Young, conocida por su éxito "Messy", anunció este martes en Instagram la cancelación de todos sus próximos eventos después de haberse desmayado repentinamente en el escenario durante un concierto el pasado sábado en Nueva York.

"Voy a ausentarme por un tiempo. Me duele tener que cancelar todos mis planes previstos en un futuro cercano", declaró la artista londinense de 24 años, sin precisar qué conciertos de su gira internacional quedaban cancelados.

"Espero sinceramente que me den una segunda oportunidad cuando haya tenido tiempo de trabajar en mí misma y vuelva más fuerte", añadió, agradeciendo a sus fans su "amor y apoyo".

VEA TAMBIÉN En extrañas condiciones fue hallado sin vida el estilista de la cantante Ángela Aguilar o

La cantante, que lanzó hace diez días su tercer álbum "I'm Only F**king Myself", se encontraba en una prsentación en el festival All Things Go el sábado en Nueva York cuando se desplomó en el escenario a mitad de su actuación, como muestran varios videos que han circulado en redes sociales.

En el momento en el que se encontraba interpretando uno de sus éxitos, a la artista británica se le vio desconcertada y segundos después cayó repentinamente al piso.

En medio de la preocupación por su estado, la cantante fue evacuada rápidamente por los servicios de emergencia ante los fans que estaban conmocionados.

"Ahora estoy bien", escribió después en Instagram, anunciando la cancelación de su concierto del día siguiente en Washington.

La cantante, que saltó a la fama internacional en 2024 con su tema "Messy", viral en TikTok, ha contado en varias entrevistas que padece un trastorno esquizoafectivo, que puede provocar episodios maníacos y requerir hospitalización.

En octubre tenía previsto actuar en el Reino Unido y en noviembre y diciembre en Canadá, Estados Unidos y México. Su gira debía continuar en América Latina y Europa entre marzo y junio de 2026.