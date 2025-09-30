NTN24
Martes, 30 de septiembre de 2025
Martes, 30 de septiembre de 2025
Concierto

Así fue el momento en el que la cantante británica Lola Young se desmayó en pleno concierto en Nueva York: la artista canceló todas sus presentaciones

septiembre 30, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Lola Young, cantante británica en Coachella - Foto: EFE
Lola Young, cantante británica en Coachella - Foto: EFE
En medio de la preocupación por su estado, la cantante fue evacuada rápidamente por los servicios de emergencia ante los fans que estaban conmocionados.

La cantante británica Lola Young, conocida por su éxito "Messy", anunció este martes en Instagram la cancelación de todos sus próximos eventos después de haberse desmayado repentinamente en el escenario durante un concierto el pasado sábado en Nueva York.

"Voy a ausentarme por un tiempo. Me duele tener que cancelar todos mis planes previstos en un futuro cercano", declaró la artista londinense de 24 años, sin precisar qué conciertos de su gira internacional quedaban cancelados.

"Espero sinceramente que me den una segunda oportunidad cuando haya tenido tiempo de trabajar en mí misma y vuelva más fuerte", añadió, agradeciendo a sus fans su "amor y apoyo".

o

La cantante, que lanzó hace diez días su tercer álbum "I'm Only F**king Myself", se encontraba en una prsentación en el festival All Things Go el sábado en Nueva York cuando se desplomó en el escenario a mitad de su actuación, como muestran varios videos que han circulado en redes sociales.

En el momento en el que se encontraba interpretando uno de sus éxitos, a la artista británica se le vio desconcertada y segundos después cayó repentinamente al piso.

En medio de la preocupación por su estado, la cantante fue evacuada rápidamente por los servicios de emergencia ante los fans que estaban conmocionados.

"Ahora estoy bien", escribió después en Instagram, anunciando la cancelación de su concierto del día siguiente en Washington.

o

La cantante, que saltó a la fama internacional en 2024 con su tema "Messy", viral en TikTok, ha contado en varias entrevistas que padece un trastorno esquizoafectivo, que puede provocar episodios maníacos y requerir hospitalización.

En octubre tenía previsto actuar en el Reino Unido y en noviembre y diciembre en Canadá, Estados Unidos y México. Su gira debía continuar en América Latina y Europa entre marzo y junio de 2026.

Temas relacionados:

Concierto

Cantante

Gira musical

Nueva York

Música

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Lo que ha hecho Petro es trapear con la dignidad de Colombia y con la dignidad del cargo”: reacciones al retiro de la visa de EE. UU. al presidente colombiano

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"En 48 horas se acabaría la bulla": experto en seguridad sobre eventual operación terrestre contra el Cartel de los Soles en Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

La relación de Estados Unidos y Colombia cada vez más tensa, Petro ahora sugiere enviar a Trump a la cárcel

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Estados Unidos implementa nueva tarifa para solicitantes de asilo: ¿A quiénes aplica el nuevo valor?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Más de Entretenimiento

Ver más
NASA ahora en Netflix | Foto EFE
Nasa

Netflix transmitirá misiones de la NASA en vivo y sin costo extra: así podrá ver el espacio desde su pantalla

Festival Cordillera - Páramo Presenta
Festival Cordillera

Festival Cordillera 2025: las recomendaciones que debe tener en cuenta para asistir al evento

Jaden Smith - AFP
Jaden Smith

El hijo de Will Smith es nombrado en importante cargo en París: "Marca un hito significativo"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
NASA ahora en Netflix | Foto EFE
Nasa

Netflix transmitirá misiones de la NASA en vivo y sin costo extra: así podrá ver el espacio desde su pantalla

Dayro Moreno | Foto: EFE
Dayro Moreno

Se hizo canon: Tito el Bambino le cantó a Dayro Moreno la adaptación que le hicieron en Colombia de ‘Baila Morena’

Jugadores de Venezuela se lamentan tras quedarse fuera del Mundial. (EFE)
Eliminatorias Sudamericanas

La Vinotinto no es la única selección que vive la tristeza de quedarse sin Mundial 2026: otras 85 selecciones también están eliminadas

Partidos de Eliminatorias Sudamericanas (EFE)
Eliminatorias Sudamericanas

Estos serían los resultados en jornada de Eliminatorias según historia de cada uno de los partidos: tabla de posiciones tendría remezón

Explosión de camión cargado con pipetas de gas en México. (EFE)
Explosión

Más de 50 heridos deja explosión causada por camión cargado con pipetas de gas en Ciudad de México

Festival Cordillera - Páramo Presenta
Festival Cordillera

Festival Cordillera 2025: las recomendaciones que debe tener en cuenta para asistir al evento

Ataque de Estados Unidos en el Caribe - Captura de video proporcionado por el Gobierno de EE. UU.
Régimen de Maduro

"Una primera amenaza muy clara al régimen de Nicolás Maduro": analista político sobre ataque de EE. UU. a lancha en el Caribe

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda