Por primera vez, una artista femenina acompaña a Shakira en su gira ‘Las mujeres ya no lloran’ para interpretar uno de sus grandes éxitos en el escenario

Después de casi siete años sin lanzar un álbum, la cantante colombiana Shakira regresó con fuerza a la industria musical con su más reciente producción titulada ‘Las mujeres ya no lloran world tour’.

Cabe recordar que el disco del mismo nombre, que contiene 16 canciones, se convirtió en un éxito inmediato, alcanzando millones de reproducciones en plataformas de streaming a tan solo días de su lanzamiento.

El 12 de abril de 2024, Shakira anunció su esperada gira Las mujeres ya no lloran World Tour, con la que ha recorrido América Latina y Estados Unidos acompañada de grandes artistas como Grupo Frontera, Carlos Vives y Maluma, además de figuras internacionales como Wyclef Jean, Alejandro Sanz, Ozuna y Rauw Alejandro.

Sin embargo, durante todo el tour no se había presentado junto a una cantante femenina, hasta que llegó a México. En una de las fechas más emotivas de su gira, Shakira sorprendió a su público al invitar por primera vez a una artista mujer a interpretar con ella uno de sus temas más exitosos: “Soltera”.

La estrella colombiana abrió el concierto con un mensaje lleno de cariño para el público mexicano: “Es mi casa, qué lindo estar aquí, en esta segunda vuelta en un país que amo tanto. Gracias por todo lo que me dan, se lo merecen todo. Esta loba se reencuentra con su manada mexicana, porque esta noche y siempre somos uno”.

Antes de revelar a la artista invitada, Shakira compartió unas palabras sobre los desafíos personales que ha enfrentado. “Ya saben que estos últimos años no han sido fáciles para mí, y nadie se salva de las caídas. Pero lo que sí sé es que nosotras, cada vez que caemos, nos levantamos”, dijo.

Fue entonces cuando hizo su aparición Danna Paola, quien interpretó y bailó junto a Shakira el tema “Soltera”. Durante su actuación, la colombiana le dedicó unas emotivas palabras a la mexicana: “Tú estuviste ahí, al inicio de todo esto apoyándome, y eso jamás lo olvidaré. Te quiero, Danna”.

Este hecho marca la primera vez que Shakira comparte escenario con una cantante femenina en el marco de su gira mundial. Finalmente, este tour ha consolidado a Shakira como la única artista latina en figurar dentro del top 10 de las giras más exitosas del mundo, según datos publicados por Billboard.