Britney Spears reveló que sufrió de daño cerebral y desmintió las acusaciones de su exesposo: “soy la única que realmente sale lastimada aquí”

La cantante estadounidense Britney Spears ha preocupado a sus aficionados tras dar unas duras declaraciones sobre estado de salud.

La proclamada ‘princesa del pop’ reveló recientemente las consecuencias tanto físicas como mentales que le dejó su batalla por su tutela legal.

Desde su cuenta de Instagram, en una publicación que ya editó, la cantante reveló que sufrió de daño cerebral debido a la disputa por su libertad.

En la publicación, Spears empezó diciendo: “Tuve una experiencia traumática, como algunos saben, al final de mi libro, donde durante cuatro meses ya no tuve mi puerta privada y se me obligó, de forma ilegal, a no usar mis pies ni mi cuerpo para ir a ningún lugar".

Tras hacer la referencia de su autobiografía ‘The Woman in Me’, la artista añadió que el confinamiento “lastimó mi cuerpo y la lógica. Y la conciencia en mi cuerpo como uno fueron asesinadas y destruidas al cien por ciento”.

La intérprete de ‘Toxic’ explicó que durante cinco meses ni pudo bailar ni moverse y que es consciente de sus publicaciones bailando pueden parecer ridículas “pero me ayudaron a recordar cómo volar”.

“Siento que me quitaron las alas y me ocurrió daño cerebral hace tiempo, cien por ciento (…) por supuesto, ya he dejado atrás ese periodo difícil de mi vida y me siento afortunada de estar viva”, puntualizó.

Sin embargo, la diva del pop explicó que hace estas aclaraciones en medio de “toda la basura que se está diciendo de mí”, refiriéndose a las palabras de su exesposo sobre ella y su relación.

El exmarido de Britney, Kevin Federline, en su libro ‘You Thought You Knew’ habló sobre la cantante y su rol como madre y esposa.

En algunos fragmentos del libro, el exbailarín afirma que la encontró una vez “mirando dormir a sus hijos mientras sostenía un cuchillo en la mano”.

Esta grave acusación no es la única, ya que también menciona el consumo de drogas como cocaína durante la lactancia por parte de Spears.

Así como también reveló que la cantante habría agredido a su hijo mayor, Sean Preston.

Ante esto, la ‘princesa del pop’ reaccionó y dijo en sus redes sociales: “La constante manipulación psicológica por parte de mi exmarido es extremadamente dolorosa y agotadora”.

“Siempre he suplicado y gritado para tener una vida con mis hijos. Las relaciones con los adolescentes son complejas. Esta situación me ha desmoralizado y siempre he pedido y casi rogado que formen parte de mi vida”, agregó.

Britney de manera contundente señaló que sus hijos “siempre han sido testigos de la falta de respeto que me ha mostrado su propio padre”.

“Necesitan responsabilizarse de sí mismos. Un hijo solo me ha visto durante 45 minutos en los últimos 5 años y el otro solo me ha visitado 4 veces en los últimos 5 años. Yo también tengo orgullo. De ahora en adelante, les avisaré cuando esté disponible”, acotó.

Y aseguró que esas mentiras “piadosas de ese libro van directamente al banco y yo soy la única que realmente sale lastimada aquí”.

“Siempre los amaré y, si realmente me conocen, no prestarán atención a los tabloides sobre mi salud mental y mi consumo de alcohol”.

Su texto terminó diciendo: “En realidad, soy una mujer bastante inteligente que ha estado tratando de vivir una vida sagrada y privada durante los últimos 5 años. Hablo de esto porque ya he tenido suficiente y cualquier mujer de verdad haría lo mismo”.