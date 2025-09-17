Cardi B reveló que espera hijo de un reconocido futbolista tras su última ruptura amorosa en la que recibió el apoyo de Shakira

La rapera Cardi B está embarazada de su cuarto hijo, el primero con su nuevo novio, el futbolista Stefon Diggs, reveló la artista este miércoles luego de semanas de rumores.

"Estoy emocionada, estoy feliz", dijo la cantante estadounidense de raíces dominicanas en una entrevista con la televisora CBS.

Cardi B y Diggs, estrella del fútbol americano con los New England Patriots, se presentaron públicamente como pareja a comienzos de año, meses después de que la artista se separara del también rapero Offset, padre de sus tres hijos.

"Siento que estoy en un buen momento. Me siento muy fuerte. Me siento muy poderosa al estar haciendo todo este trabajo. Pero lo estoy haciendo mientras estoy gestando un bebé, mi pareja y yo, nosotros nos apoyamos mucho", continuó.

La intérprete de 'Up' está en medio de una intensa campaña de promoción de su nuevo trabajo discográfico 'Am I the Drama?', que será lanzado el viernes.

El anuncio de maternidad de la celebridad de 32 años se da luego de que atravesara recientemente un muy difundido juicio civil por agresión, del que salió absuelta.

"Hace como dos semanas me dio literalmente un ataque de pánico. Lloraba y lloraba y lloraba, porque me estaba poniendo muy nerviosa con el lanzamiento del álbum", aseguró Cardi B y agregó que Diggs la ha hecho sentir "muy segura".

La también intérprete de 'WAP' tuvo tres hijos con Offset: Kulture, de siete años, Wave, de cuatro, y la pequeña Blossom, de un año, que nació cuando la pareja ya estaba separada.

Cardi B anunció en julio de 2024 que había formalizado su pedido de divorcio a Offset, el cual aún no ha sido finalizado.

La pareja se casó secretamente en 2017 y protagonizó una turbulenta relación marcada por un intento de divorcio en 2020, así como varias acusaciones y discusiones en las redes sociales.

Diggs, de 31 años, por su parte, tiene una hija de ocho años de una relación anterior.

Recientemente Cardi B había sido tendencia al asegurar en una entrevista que, luego de su última ruptura amorosa, buscó a la colombiana Shakira para preguntarle cómo superar una depresión.

En ese momento, Cardi B no solo recibió un consejo de Shakira, sino la experiencia de alguien que también estaba pasando por una ruptura mediática.

La celebridad norteamericana confesó que durante ese tiempo no podía dormir, concentrarse y tampoco sentía tranquilidad. "Se siente casi como cuando alguien está pasando por un episodio de síndrome de abstinencia. Sentía que estaba dejando el amor, como que lo estaba sacando de mi cuerpo", confesó la rapera, visiblemente conmovida.

La cantante contó que su colega colombiana le indicó durante esa difícil situación que "hay cosas en la vida que no salen como uno quiere. Hay sueños que se rompen. Hay que recoger los pedacitos y volverse a reconstruir".