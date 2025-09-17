NTN24
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Cardi B

Cardi B reveló que espera hijo de un reconocido futbolista tras su última ruptura amorosa en la que recibió el apoyo de Shakira

septiembre 17, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Cardi B, Camilla Cabello y Shakira en show de Fendi en 2023 - Foto AFP
Cardi B, Camilla Cabello y Shakira en show de Fendi en 2023 - Foto AFP
La estadounidense dijo estar "emocionada y feliz" mientras promociona, además, su nuevo trabajo discográfico.

La rapera Cardi B está embarazada de su cuarto hijo, el primero con su nuevo novio, el futbolista Stefon Diggs, reveló la artista este miércoles luego de semanas de rumores.

"Estoy emocionada, estoy feliz", dijo la cantante estadounidense de raíces dominicanas en una entrevista con la televisora CBS.

o

Cardi B y Diggs, estrella del fútbol americano con los New England Patriots, se presentaron públicamente como pareja a comienzos de año, meses después de que la artista se separara del también rapero Offset, padre de sus tres hijos.

"Siento que estoy en un buen momento. Me siento muy fuerte. Me siento muy poderosa al estar haciendo todo este trabajo. Pero lo estoy haciendo mientras estoy gestando un bebé, mi pareja y yo, nosotros nos apoyamos mucho", continuó.

La intérprete de 'Up' está en medio de una intensa campaña de promoción de su nuevo trabajo discográfico 'Am I the Drama?', que será lanzado el viernes.

o

El anuncio de maternidad de la celebridad de 32 años se da luego de que atravesara recientemente un muy difundido juicio civil por agresión, del que salió absuelta.

"Hace como dos semanas me dio literalmente un ataque de pánico. Lloraba y lloraba y lloraba, porque me estaba poniendo muy nerviosa con el lanzamiento del álbum", aseguró Cardi B y agregó que Diggs la ha hecho sentir "muy segura".

La también intérprete de 'WAP' tuvo tres hijos con Offset: Kulture, de siete años, Wave, de cuatro, y la pequeña Blossom, de un año, que nació cuando la pareja ya estaba separada.

Cardi B anunció en julio de 2024 que había formalizado su pedido de divorcio a Offset, el cual aún no ha sido finalizado.

La pareja se casó secretamente en 2017 y protagonizó una turbulenta relación marcada por un intento de divorcio en 2020, así como varias acusaciones y discusiones en las redes sociales.

Diggs, de 31 años, por su parte, tiene una hija de ocho años de una relación anterior.

Recientemente Cardi B había sido tendencia al asegurar en una entrevista que, luego de su última ruptura amorosa, buscó a la colombiana Shakira para preguntarle cómo superar una depresión.

En ese momento, Cardi B no solo recibió un consejo de Shakira, sino la experiencia de alguien que también estaba pasando por una ruptura mediática.

La celebridad norteamericana confesó que durante ese tiempo no podía dormir, concentrarse y tampoco sentía tranquilidad. "Se siente casi como cuando alguien está pasando por un episodio de síndrome de abstinencia. Sentía que estaba dejando el amor, como que lo estaba sacando de mi cuerpo", confesó la rapera, visiblemente conmovida.

o

La cantante contó que su colega colombiana le indicó durante esa difícil situación que "hay cosas en la vida que no salen como uno quiere. Hay sueños que se rompen. Hay que recoger los pedacitos y volverse a reconstruir".

Temas relacionados:

Cardi B

Shakira

Embarazo

Futbolistas

Fútbol americano

Viral

Tendencias

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Hay una política (antidroga) equivocada y errática”: Expresidente Iván Duque tras la descertificación de EE. UU. a Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El gobierno ha tomado unas posturas que le hacen daño a los colombianos”: Exministro Juan Carlos Pinzón tras descertificación de EEUU a Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El republicano Díaz-Balart lanzó dura advertencia a Maduro si no deja el poder en Venezuela: "Quedar en polvo y en una bolsa plástica"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan cómo se llevaría a cabo una eventual operación militar estadounidense en Venezuela: "sería quirúrgica y sin tropas en terreno venezolano"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Pensamos que la JEP iba a fallar de otra manera": Luis Mendieta, exsecuestrado por las Farc, sobre este primer polémico fallo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Eliminar el subsidio al diésel es un acierto o desacierto? Análisis de la decisión del presidente de Ecuador que provocó protestas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

"Matar con un misil a tres pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato”: Gustavo Petro tras ataque de EE. UU. contra una embarcación cargada con droga que salió de Venezuela

Marco Rubio - Gustavo Petro (AFP)
Marco Rubio

"Además de ser errático, no ha sido un buen socio en lo que respecta a enfrentar a los carteles de la droga": Marco Rubio apunta contra Petro tras descertificación de Colombia

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"A mí no me preocupa la ayuda de Estados Unidos": Petro reacciona a descertificación de Colombia en la lucha antidrogas por parte de la administración Trump

Gustavo Petro/ María Claudia Tarazona - Fotos EFE
María Claudia Tarazona

"Los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina, un personaje como ese no puede definir la identidad de un país": María Claudia Tarazona

Francisco Barbosa, exfiscal de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

“La principal razón es que el gobierno Petro se alió con los criminales”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre la posible descertificación de Colombia en la lucha antidroga

Más de Entretenimiento

Ver más
Horóscopo del 25 al 31 de agosto - Foto referencia: Canva
Ponte al Día

Una semana para refrescar tus emociones y buscar la paz y tranquilidad: predicciones para los signos zodiacales en semana del 25 al 31 de agosto

Carlos III del Reino Unido y su esposa Camila | Foto EFE
Realeza Británica

La reina Camila, esposa del rey Carlos III, revela que sufrió un intento de agresión sexual en su adolescencia

Esta es una práctica espiritual poderosa que, bien aplicada, puede ayudarte a transformar tu realidad | Foto Canva
Ponte al Día

¿Decretar o manifestar tus más profundos anhelos realmente funciona? Experta revela cómo perseguir la materialización de tus deseos

Opinión

Ver más
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Astronauta y mujer mayor en línea - Fotos de referencia Canva
Estafa

"Un amor más allá de la Luna": ⁠supuesto astronauta estafa a una mujer solicitándole miles de dólares para evitar una inminente y ficticia crisis espacial

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

Trump lanza advertencia a terroristas de Hamás si intentan utilizar como escudos humanos a los rehenes israelíes

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Gustavo Petro

"El régimen de Venezuela tiene una estrategia de inmolación, está perdido": Héctor Schamis sobre respuesta de Maduro al despliegue militar estadounidense

Nicolás Maduro - Prensa Presidencial
Despliegue militar de Estados Unidos

Con una maqueta de cartón: Coronel explica a Maduro cómo será la defensa de Venezuela cuando "el enemigo" llegue a La Guaira

Nicolás Maduro
Nicolás Maduro

Maduro volvió a pedir a sus seguidores que eliminen WhatsApp: "Sirve de instrumento al espionaje para perseguir y matar"

Horóscopo del 25 al 31 de agosto - Foto referencia: Canva
Ponte al Día

Una semana para refrescar tus emociones y buscar la paz y tranquilidad: predicciones para los signos zodiacales en semana del 25 al 31 de agosto

Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Fuentes dicen a la cadena CNN que el presidente Donald Trump estaría considerando atacar objetivos narcoterroristas dentro de Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda