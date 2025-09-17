NTN24
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
On the Road

De Chile a Nueva York: Francisca Valenzuela presenta su festival “Ruidosa” y habla de su camino en la música

septiembre 17, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
La cantautora chilena comparte los detalles de su festival “Ruidosa”, que por segunda vez se presenta en un escenario internacional.

La artista chilena Francisca Valenzuela, reconocida cantante, compositora, multiinstrumentista y activista por los derechos de las mujeres, fue la más reciente invitada de On the Road con Mauro Giraldo.

Durante el recorrido por las calles de Nueva York, Valenzuela compartió su historia de perseverancia en la industria musical y los proyectos que la han convertido en una de las voces más influyentes de la escena latina.

Uno de sus logros más destacados es la creación del festival “Ruidosa”, una plataforma que no solo ofrece música en vivo, sino que se asocia de manera constante a causas sociales y de equidad de género.

Este evento, que busca promocionar y visibilizar el talento de las mujeres latinoamericanas, nació en Chile y ahora llega por segunda vez a Estados Unidos, consolidándose como un espacio de referencia para el empoderamiento femenino en la música.

En lo musical, Valenzuela explicó que se considera una artista de álbumes completos más que de sencillos aislados. “Me gusta el relato, el cuerpo de trabajo, una era de tu vida que queda plasmada en cada canción. No busco una canción suelta para lograr algo, sino que me interesa expresar y explorar lo vivido en cada etapa musical”, afirmó.

Su proceso creativo comienza casi siempre frente al piano, dejando que las ideas fluyan hasta formar una estructura. “De repente surge una palabra o una idea, y me doy cuenta de que estoy hablando de algo en particular. Cuando tengo la letra, empiezo a imaginar los instrumentos que la acompañarán, es un momento íntimo”, relató.

Gracias a su talento y compromiso social, Francisca Valenzuela ha cosechado importantes reconocimientos, incluidos discos de platino en Chile y una nominación al Grammy Latino por su canción "¿Dónde se llora cuando se llora?", reafirmando su posición como una de las artistas más completas y auténticas de la música en español.

