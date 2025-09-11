NTN24
Jueves, 11 de septiembre de 2025
On the Road

La inesperada historia detrás del médico colombiano que conquistó al mundo con el vallenato

septiembre 11, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
El maestro vallenato Otto Fernando Serge Guzmán recordó sus parrandas con grandes figuras como Rafael Orozco y Alejo Durán.

En el programa On the Road con Mauro Giraldo, la leyenda del vallenato Otto Fernando Serge Guzmán abrió su corazón en un viaje por las calles de Nueva York, donde rememoró los momentos que lo llevaron a convertirse en una de las voces más emblemáticas del género.

Su historia está marcada por la dualidad entre su pasión por la música y su compromiso con la medicina, una carrera que no abandonó pese a su éxito artístico y que aún ejerce en Barranquilla.

Otto recordó sus primeras presentaciones, cuando junto a Rafael Ricardo formó uno de los dúos más recordados del vallenato romántico.

Aunque en sus inicios no pensaba dedicarse al arte, la vida lo llevó a compartir escenario en casetas y parrandas con grandes maestros del folclor como Alejo Durán y Enrique Martínez. “Yo me acuerdo de Alejo yendo a una caseta en donde yo tocaba, fue a verme”, relató con nostalgia.

Su cercanía con otros grandes del género también marcó su trayectoria. En medio de las parrandas en Barranquilla conoció a Rafael Orozco, la voz inolvidable del Binomio de Oro. “Nos conocimos en una parranda, se hacían en Barranquilla. Había un grupo de personas de la Guajira: Israel Romero”, recordó.

Aquellas reuniones entre amigos se convirtieron en la cuna de muchas canciones que años después se volverían himnos del vallenato.

De esos encuentros surgieron temas como El Mochuelo, nacido de una parranda sin mayores pretensiones, y Señora, que rápidamente conquistó al público y lo consolidó como referente del vallenato romántico:

Ellos hacían sus parranditas los viernes y los sábados, me llamaban, por ejemplo, el Dr. Carlos Salgado que en paz descanse… ‘Otto, vente para acá un ratico’”, evocó el maestro.

A lo largo de su carrera, Otto Serge recibió importantes reconocimientos, entre ellos un doble Disco de Oro en 1983, un logro que celebró con orgullo como muestra del impacto de su música.

Hoy, su nombre sigue siendo sinónimo de vallenato romántico, un estilo que ayudó a internacionalizar y que lo convirtió en uno de los grandes pioneros del género.

