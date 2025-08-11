NTN24
Lunes, 11 de agosto de 2025
De las consolas a los dispositivos móviles: la transformación de la industria ‘gamer’ que cada día cautiva a más personas

agosto 11, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
Para la facilidad de los amantes de los videojuegos, la industria se ha modernizado, de tal manera que cautiva nuevas audiencias.

Los videojuegos son una forma de entretenimiento que reúne varios elementos, los cuales son fundamentales, pues unidos proporcionan una experiencia única y atractiva a los denominados “gamers”.

Los elementos claves que hacen atractiva esta industria son:

  • Gráficos: son las imágenes visuales o efectos que se proyectan en la pantalla.
  • Sonidos: los efectos de diálogos, la música, aportan una narrativa al juego, hecho que lo hace más atractivo para el jugador.
  • Narrativa: la historia que se cuenta por medio de los videojuegos.
  • Interfaz del usuario: es la capacidad que tienen las personas para controlar y recibir la información por parte de un sistema o dispositivo.

El primer videojuego se desarrolló en 1958. Llamado “Tennis for two”, se jugó en un osciloscopio; tan solo cuatro años después, para 1962, llegó “Spacewar”, el cual se jugaba por medio de una computadora, momento a partir del cual esta industria se fue modernizando.

Así es, en las décadas de los 70 y parte de los 80 los videojuegos se tomaron las máquinas arcade, tanto fue su auge que estas se podían encontrar en centros comerciales, restaurantes, bares y salones recreativos, brindando espacios de entretenimiento a las personas.

Pero esto no quedó allí, pues fue tanta su acogida que la industria se siguió modernizando y pasó de las grandes máquinas de arcade a las consolas de tercera generación de juegos para el hogar.

Con el auge y los avances tecnológicos en 1995, esta forma de entretenimiento nuevamente evolucionó y les dio surgimiento a las consolas de quinta generación como PlayStation y la Nintendo 64, las cuales introdujeron dentro de sus sistemas gráficos 3D, mayor capacidad de almacenamiento y lector de CD. Posteriormente surgieron las consolas: PlayStation 2, Xbox, Nintendo GameCube.

A partir de ese momento, con los avances tecnológicos, los videojuegos comenzaron a adoptar elementos de realidad virtual, juegos en línea, la experiencia multijugador, la vinculación de juegos en los dispositivos móviles, hecho que ha llevado a que esta industria se expanda y cada vez tenga más adeptos.

A medida que este mercado ha ido creciendo y evolucionando, ha aumentado la cantidad de jugadores, más conocidos como “gamers”, que con el pasar del tiempo se ha convertido en una comunidad.

Debido a los avances de la tecnología, la industria gamer, no solo se ha convertido en un espacio de entrenamiento, sino que también se ha vuelto en una alternativa para intercambiar culturas, debido a la interconexión.

En la actualidad “hay más de 3000 millones de gamers activos (...) En Estados Unidos, más de 200 millones de personas juegan videojuegos con frecuencia”.

Por su parte, en Colombia esta industria ha ido en aumento, en la actualidad se estima que “millones de colombianos disfrutan de los videojuegos a diario, especialmente desde los celulares”.

Esto se debe a la facilidad de acceso a internet y a la cantidad de juegos en línea que han llevado a que el “gamer móvil” aumente su popularidad.

Aunque la mayoría piensa que ser “gamers” es cosa de hombres, están equivocados; en la actualidad, en países como Colombia, México y Estados Unidos, las mujeres representan el 46% de esta industria.

Juegos favoritos de la industria gamer

  • Foreign
  • Minecraft
  • Roblox

