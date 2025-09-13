NTN24
Sábado, 13 de septiembre de 2025
Sábado, 13 de septiembre de 2025
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

‘Demon Slayer: Infinity Castle’ superó a ‘Dragon Ball Super: Super Hero’ como el mejor debut de anime en Estados Unidos: esta es su impresionante recaudación

septiembre 13, 2025
Por: Miguel Pedreros
Cine de japón con promocionales de ‘Demon Slayer: Infinity Castle’ -Foto: AFP
Cine de japón con promocionales de ‘Demon Slayer: Infinity Castle’ -Foto: AFP
El anime se ha convertido en uno de los géneros más aclamados entre las nuevas audiencias.

Luego de una alta expectativa en el mundo, ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: Infinity Castle’ finalmente llegó a las salas de cine de Estados Unidos y América Latina, donde todo indica que será un enorme éxito taquillero.

De hecho, ya salieron los datos de recaudación del estreno en su primer día en Estados Unidos, donde lideró la taquilla con 33 millones de dólares durante el viernes y los preestrenos en 3315 pantallas de cine, según reportó Variety.

Esta cifra superó el récord de ‘Dragon Ball Super: Super Hero’ que en su primer día había logrado 10,9 millones, lo que demuestra que el anime ya es un género que se consolidó entre la audiencia de los Estados Unidos.

Además, la película superó a ‘Pokémon: la película’ de 1999 como el estreno más grande de la historia para un anime en Estados Unidos, la cual logró una cifra de 31 millones de dólares en su primera semana, la cual en ese entonces había debutado desde el miércoles.

o

Este estreno supone una fuerte competencia del cine japonés en territorio estadounidense y podría eclipsar a otras películas como ‘El Conjuro 4’, la cual está obteniendo buenos resultados en taquilla.


‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: Infinity Castle’ es la primer entrega de tres películas de lo que se supone será el gran cierre de la historia de la famosa adaptación del manga de Koyoharu Gotouge.

La trama gira en torno a ‘Tanjiro’, un joven que perdió a su familia masacrada por demonios, quien se une a una sociedad de cazadores que impiden que los demonios devoren a los seres humanos.

o

“El Cuerpo de Cazadores de Demonios se enfrenta a los ‘Doce Kizuki‘ restantes antes de enfrentarse a ‘Muzan’ en el Castillo del Infinito para derrotarlo de una vez por todas”, explica la sinopsis oficial de la película.

Temas relacionados:

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Taquilla norteamericana

Películas

Cine

Animación

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"A veces una conversación oportuna puede salvar una vida o quitar una idea de la cabeza": Leocadio Martín, psicólogo clínico, sobre el suicidio

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“Nada de eso está sucediendo”: Primera ministra de Trinidad y Tobago sobre la supuesta alianza con EE. UU. para agredir a Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué impacto tiene el asesinato del activista de derecha e influencer Charlie Kirk en la política de Estados Unidos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué líneas de investigación se han abierto tras el asesinato del activista y aliado político de Trump, Charlie Kirk?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Charlie Kirk, influencer conservador asesinado, junto a su esposa Erika Kirk
Charlie Kirk

“Siempre decía que cuando se fuera, quería ser recordado por su valentía”: Erika Kirk, esposa del influencer conservador Charlie Kirk asesinado en la Universidad de Utah

Persecución del régimen a familias de opositores
Venezuela

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Excavadora cerca del lugar donde se derrumbó una mina ilegal de oro que dejó a siete mineros atrapados en Colombia | Foto: AFP
Mineros

Al menos siete mineros quedaron atrapados tras el derrumbe de una mina ilegal en el suroeste de Colombia

Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez (EFE)
Narcotráfico

"En 90 segundos mostraremos el terror de Estado que se vive en Venezuela": creador se la serie 'Narcoterroristas', que expone el vínculo del Cartel de los Soles con la dictadura de Maduro

Jair Bolsonaro | Foto: EFE
Jair Bolsonaro

“Lo que vimos ayer fue una venganza y una reacción a todo lo que Bolsonaro significó en Brasil en los últimos años”: Marcel van Hattem, diputado federal, sobre la condena contra el expresidente

Más de Entretenimiento

Ver más
Beéle ha logrado posicionar su álbum BORONDO entre los más escuchados del mundo en Spotify | Foto AFP News
Beéle

Beéle destrona a Karol G en Spotify: este es el álbum colombiano más escuchado del momento

El galardón se entrega en dos categorías: Ciudades y Personas | Foto Canva
Colombia

Colombia se destaca en ranking de la ONU: esta ciudad está entre los 10 mejores sitios para vivir en Latinoamérica

Las consecuencias del control excesivo - Foto referencia: Canva
Ponte al Día

Pretender controlarlo todo puede afectar nuestra relación con los demás, incluso nuestra vida personal; aprende desde la parte espiritual a soltar y a vivir en armonía

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Policía Federal de Argentina - AFP
Argentina

Pintura robada hace décadas por los nazis aparece en aviso inmobiliario en Argentina: la justicia busca dar con la obra que se perdió tras la difusión de la imagen

Israel-Premier Tech - AFP
Deportes

Gobierno de España propone sancionar a nivel deportivo a Israel como se ha hecho con Rusia

Selección venezolana tras perder el repechaje al Mundial 2026 - Foto EFE
La Vinotinto

"Gracias por tanto y perdón por tan poco": emotivo mensaje de referente de La Vinotinto a los aficionados tras la eliminación

El expresidente de Bolivia Evo Morales-Foto: EFE
Evo Morales

A pesar de la derrota de la izquierda en las urnas, Evo Morales celebró el pico del voto nulo que impulsó en las elecciones bolivianas

Neymar - AFP
Neymar

El mensaje del hijo Neymar al futbolista tras verlo llorar por la peor derrota de su carrera: "Cuando nadie esté a tu lado, yo siempre voy a estar"

Beéle ha logrado posicionar su álbum BORONDO entre los más escuchados del mundo en Spotify | Foto AFP News
Beéle

Beéle destrona a Karol G en Spotify: este es el álbum colombiano más escuchado del momento

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Reforma a la salud en Colombia

Petro lanza advertencia al Senado si se hunde la reforma a la salud: "Las EPS seguirán quebrando una tras otra. No las voy a salvar"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal