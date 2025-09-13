‘Demon Slayer: Infinity Castle’ superó a ‘Dragon Ball Super: Super Hero’ como el mejor debut de anime en Estados Unidos: esta es su impresionante recaudación

Luego de una alta expectativa en el mundo, ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: Infinity Castle’ finalmente llegó a las salas de cine de Estados Unidos y América Latina, donde todo indica que será un enorme éxito taquillero.

De hecho, ya salieron los datos de recaudación del estreno en su primer día en Estados Unidos, donde lideró la taquilla con 33 millones de dólares durante el viernes y los preestrenos en 3315 pantallas de cine, según reportó Variety.

Esta cifra superó el récord de ‘Dragon Ball Super: Super Hero’ que en su primer día había logrado 10,9 millones, lo que demuestra que el anime ya es un género que se consolidó entre la audiencia de los Estados Unidos.

Además, la película superó a ‘Pokémon: la película’ de 1999 como el estreno más grande de la historia para un anime en Estados Unidos, la cual logró una cifra de 31 millones de dólares en su primera semana, la cual en ese entonces había debutado desde el miércoles.

Este estreno supone una fuerte competencia del cine japonés en territorio estadounidense y podría eclipsar a otras películas como ‘El Conjuro 4’, la cual está obteniendo buenos resultados en taquilla.



‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: Infinity Castle’ es la primer entrega de tres películas de lo que se supone será el gran cierre de la historia de la famosa adaptación del manga de Koyoharu Gotouge.

La trama gira en torno a ‘Tanjiro’, un joven que perdió a su familia masacrada por demonios, quien se une a una sociedad de cazadores que impiden que los demonios devoren a los seres humanos.