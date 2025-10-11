Dúo musical anuncia su separación con tenso intercambio de mensajes tras brindar su último concierto de despedida

El dúo musical Andy y Lucas anunció el fin de su carrera musical tras 22 años trayectoria juntos.

Los autores de éxitos como ‘Tanto la quería’, ‘Son de amores’ y ‘En tu ventana’ confirmaron la noticia tras cerrar su gira ‘Nuestros últimos acordes’ por varias ciudades de España.

Su última presentación se llevó a cabo el 10 de octubre en el Palacio de Vistalegre de Madrid.

Durante el show, Lucas ofreció un discurso lleno de agradecimientos, recuerdos y lágrimas que selló más de dos décadas de carrera musical.

"Mi compañero, mi hermano de vida, gracias por cada canción, por cada risa y también por cada momento difícil porque lo hemos tenido", expresó.

VEA TAMBIÉN Una de las orquestas más importantes de Colombia acompañará a Shakira en su concierto en Cali o

“Hemos crecido juntos, hemos compartido sueños y nos hemos hecho realidad. No hay palabras suficientes para decirte cuánto valoro todo lo que vivimos Hoy cerramos un ciclo o nunca se sabe, pero lo hacemos con el corazón lleno ", agregó.

No obstante, horas después de su última presentación en la capital española, ambos cantantes intercambiaron una serie de mensajes que fueron interpretados como una pelea interna.

Un día después de confirmar la noticia, Andy se pronunció a través de sus redes sociales para anunciar el inicio de su carrera en solitario.

"El silencio cumplió su tiempo. Libertad, paz y salud", se lee en la publicación que ha generado todo tipo de reacciones.

"Andy, integrante del icónico dúo Andy y Lucas, abandona la formación para emprender carrera en solitario. Tras dos décadas de éxitos, más de dos millones de discos vendidos y más de 800 escenarios recorridos, Andy inicia una nueva etapa profesional, dejando atrás el grupo que le dio fama”, agrega.

Además, anunció el lanzamiento de su primer éxito como solitas el cual saldrá a la luz antes de diciembre

“El single de presentación de su primer álbum como solista verá la luz antes de Navidad, marcando el pistoletazo de salida a uno de los proyectos más esperados de 2026", indicó.