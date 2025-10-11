NTN24
Sábado, 11 de octubre de 2025
Sábado, 11 de octubre de 2025
Música

Dúo musical anuncia su separación con tenso intercambio de mensajes tras brindar su último concierto de despedida

octubre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Concierto - Foto EFE
Concierto - Foto EFE
Los autores de éxitos como ‘Tanto la quería’, ‘Son de amores’ y ‘En tu ventana’ confirmaron la noticia tras cerrar su gira ‘Nuestros últimos acordes’ por España.

El dúo musical Andy y Lucas anunció el fin de su carrera musical tras 22 años trayectoria juntos.

Los autores de éxitos como ‘Tanto la quería’, ‘Son de amores’ y ‘En tu ventana’ confirmaron la noticia tras cerrar su gira ‘Nuestros últimos acordes’ por varias ciudades de España.

Su última presentación se llevó a cabo el 10 de octubre en el Palacio de Vistalegre de Madrid.

Durante el show, Lucas ofreció un discurso lleno de agradecimientos, recuerdos y lágrimas que selló más de dos décadas de carrera musical.

"Mi compañero, mi hermano de vida, gracias por cada canción, por cada risa y también por cada momento difícil porque lo hemos tenido", expresó.

o

“Hemos crecido juntos, hemos compartido sueños y nos hemos hecho realidad. No hay palabras suficientes para decirte cuánto valoro todo lo que vivimos Hoy cerramos un ciclo o nunca se sabe, pero lo hacemos con el corazón lleno ", agregó.

No obstante, horas después de su última presentación en la capital española, ambos cantantes intercambiaron una serie de mensajes que fueron interpretados como una pelea interna.

Un día después de confirmar la noticia, Andy se pronunció a través de sus redes sociales para anunciar el inicio de su carrera en solitario.

"El silencio cumplió su tiempo. Libertad, paz y salud", se lee en la publicación que ha generado todo tipo de reacciones.

"Andy, integrante del icónico dúo Andy y Lucas, abandona la formación para emprender carrera en solitario. Tras dos décadas de éxitos, más de dos millones de discos vendidos y más de 800 escenarios recorridos, Andy inicia una nueva etapa profesional, dejando atrás el grupo que le dio fama”, agrega.

Además, anunció el lanzamiento de su primer éxito como solitas el cual saldrá a la luz antes de diciembre

“El single de presentación de su primer álbum como solista verá la luz antes de Navidad, marcando el pistoletazo de salida a uno de los proyectos más esperados de 2026", indicó.

Temas relacionados:

Música

Gira

Separación

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué representa para la lucha por la democracia en Venezuela el Nobel de Paz a María Corina Machado?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Buscamos resguardar de una u otra forma la figura de María Corina Machado”: Carlos Escalante, uno de los postulantes de la líder opositora venezolana al Nobel de Paz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Estamos activados": régimen de Maduro continúa organizando nuevos ejercicios militares tras Nobel de la Paz a María Corina Machado

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico concierto de rock del presidente Milei: ¿un acto de conexión con su base o un intento de desviar la atención de la crisis?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Este galardón obliga a los gobiernos de la región y del mundo a reconocer los hechos": Felipe Calderón sobre Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Surge nueva información sobre el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador; esto es lo que se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado | Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

Israelíes felicitan a María Corina Machado por su Premio Nobel de Paz: “ha hecho cosas muy buenas para su país y el resto del mundo”

Felipe Calderón, expresidente de México - Foto: EFE
María Corina Machado

"Este galardón obliga a los gobiernos de la región y del mundo a reconocer los hechos": Felipe Calderón sobre Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Expresidente de Costa Rica, Laura Chinchilla | Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

“Que esto se convierta en un mensaje para redoblar los esfuerzos, que Venezuela merece para recuperar su democracia”: Laura Chinchilla sobre Premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Magalli Meda, jefe de campaña de María Corina Machado y rescatada de la embajada de Argentina en Caracas - Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

"Este premio le da una fuerza increíble a la causa venezolana": Magalli Meda sobre el Premio Nobel a María Corina Machado

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz, y Edmundo González, presidente electo de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

"No es un reconocimiento a su persona, sino a todos los venezolanos por su resistencia": Edmundo González sobre Premio Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado

Más de Entretenimiento

Ver más
Francisca Valenzuela en On The Road
On the Road

De Chile a Nueva York: Francisca Valenzuela presenta su festival “Ruidosa” y habla de su camino en la música

Foto archivo personal de Edgar
Música

El colombiano que lidera la nueva ola latina: está detrás de los éxitos de Beéle, Kenia Os y Humbe

Meryl Streep- Anna Anna Wintour - EFE
Cine

La realidad supera la ficción: así fue el encuentro entre Meryl Streep y la mujer que inspiró su personaje en "El diablo viste a la moda"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
María Corina Machado - Foto AFP
María Corina Machado

¿Qué representa para la lucha por la democracia en Venezuela el Nobel de Paz a María Corina Machado?

Gustavo Petro/ Benjamin Netanyahu y Donald Trump - Fotos EFE
Gustavo Petro

Presidente Petro adelanta que buscará cambios en el TLC de Colombia con Estados Unidos y dice que pondrá fin al acuerdo bilateral con Israel

Donald Trump | Foto EFE
Aranceles

Donald Trump sorprende con un nuevo arancel del 100%: ¿Qué nación fue afectada?

Richard Grenell y Nicolás Maduro - EFE
Richard Grenell

¿Aún es posible la diplomacia entre EE.UU. y el régimen de Maduro? Enviado especial de Trump defiende la búsqueda de un acuerdo

Huracán Humberto - Foto EFE
Fenómeno meteorológico

Huracán Humberto podría provocar peligroso fenómeno al mezclarse con la tormenta tropical Imelda en lo que los expertos comparan con un 'baile'

Presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Presos políticos

"Si no hay medidas y acciones reales, vamos a seguir teniendo nuevas muertes": familiar de preso político en Venezuela

Trinidad y Tobago

Marco Rubio aclaró a Trinidad y Tobago los límites en el acuerdo con Venezuela para explotar gas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda