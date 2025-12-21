NTN24
Domingo, 21 de diciembre de 2025
Actor

Actor recordado por su trabajo en películas de terror como 'It' y 'El teléfono negro' es hallado sin vida a los 46 años

diciembre 21, 2025
Por: David Esteban Pinzón
James Ransone - Foto AFP
El también músico estadounidense actuó además en 'Siniestro' e hizo parte de la exitosa serie estadounidense 'The Wire'.

James Ransone, actor y músico estadounidense, recordado, entre tanto, por participar en películas de terror como 'It' y 'El teléfono negro' fue hallado este domingo sin vida a los 46 años.

Ransone se encontraba en su casa cuando las autoridades conocieron el inesperado fallecimiento de quien fue también conocido por su papel de Ziggy Sobotka en la segunda temporada de la serie dramática 'The Wire'.

El portal de noticias de entretenimiento TMZ confirmó el deceso y aseguró que el actor se habría suicidado argumentando esa información en el presunto acceso que tuvieron al reporte de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, California (Estados Unidos).

Las autoridades, que luego de las primeras horas de haberse encontrado con la escena adelantaron las actividades de investigación pertinentes, llegaron al lugar de los hechos porque recibieron un llamado de emergencia de los vecinos de Ransone, preocupados por su inactividad.

"TMZ confirmó de forma independiente el fallecimiento de la estrella el viernes... y el sitio web del forense indica que se suicidó por ahorcamiento. También supimos que el Departamento de Policía de Los Ángeles respondió a una llamada a una residencia, donde los agentes completaron un informe de investigación de la muerte y no se sospechó de ningún delito", reportó el portal.

El último trabajo que salió a la luz de Ransone fue 'El teléfono negro 2', estrenada en octubre y en la que interpretó a Max Russell, Hermano de Albert (El Grabber/Raptor).

Pese a que su rol no fue muy vistoso en la primera entrega de esa saga, pues murió a manos de su hermano, en la secuela su personaje volvió de forma sobrenatural para explorar su propia historia y ser un elemento importante en el argumento.

'Poker Face', 'Small Engine Repair', 'SEAL Team', 'What We Found' y 'La rebelión' fueron otros de los más recientes trabajos del fallecido actor, educado en el Centro de Artes y Tecnología George Washington Carver en Towson, Maryland.

