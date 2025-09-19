NTN24
Viernes, 19 de septiembre de 2025
Foto archivo personal de Edgar
Música

El colombiano que lidera la nueva ola latina: está detrás de los éxitos de Beéle, Kenia Os y Humbe

septiembre 19, 2025
Por: Laura Talero Rojas
A sus 29 años, el colombiano se ha convertido en una de las mentes estratégicas más influyentes de la música latina.

En los últimos años, la música colombiana ha vivido un auge histórico gracias a estrellas como Shakira, Karol G, Maluma y J Balvin. Sin embargo, detrás de este fenómeno global existe un engranaje clave de profesionales que descubren y potencian nuevos talentos.

Entre ellos destaca Edgar Bohórquez Marroquín, un joven colombiano de 29 años que se ha convertido en una figura esencial para el desarrollo de la nueva generación de artistas latinos.

Su carrera dio un salto decisivo cuando ingresó a Sony Music Publishing México, donde comenzó a liderar procesos de descubrimiento, firma y desarrollo de artistas.

En este rol ha sido clave en el éxito de figuras como Santa Fe Klan, Kenia Os, Humbe y Gera MX, participando en proyectos que marcaron récords de audiencia, incluido el histórico sencillo “Botella tras botella”.

Bohórquez ha dejado huella en álbumes que hoy son referentes del pop latino. Entre ellos destacan “Cambios de Luna”, de Kenia Os, con más de 200 millones de reproducciones en Spotify, y “Aurora”, de Humbe, que supera los 300 millones de streams en la plataforma.

Actualmente, Edgar se desempeña como A&R de 5020 Récords, donde continúa ampliando su influencia en el mercado global. Su proyecto más reciente, el disco “Borondo” de Beéle que ha logrado posicionarse en el top global de álbumes de Spotify, consolidando el impacto de la música latina en la escena internacional.

Su talento también se refleja en éxitos como “Hasta aquí llegué”, de Nanpa Básico, que en apenas un año acumula más de 300 millones de reproducciones en Spotify y ha dado lugar a colaboraciones con artistas como Camilo.

Finalmente, en cada uno de estos proyectos, Bohórquez lidera todo el proceso creativo, desde la producción hasta la estrategia de lanzamiento, trabajando de la mano con los artistas y sus equipos para llevar la música latina a nuevas fronteras.

