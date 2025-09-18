NTN24
Jueves, 18 de septiembre de 2025
Mónica Spear

El conmovedor mensaje de Maya, hija de Mónica Spear, al recrear un momento con inteligencia artificial

septiembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Maya Berry Spear
Maya ahora vive con sus padres adoptivos, a quien también dedica mensajes de amor.

No hicieron falta tantas palabras; las imágenes hablaron por sí solas: ella, ahí, junto a sus padres, en un abrazo familiar que es posible recrear gracias a la inteligencia artificial.

Maya, la hija de la actriz y modelo Mónica Spear y Thomas Henry Berry, publicó en su cuenta en Instagram el resultado de una petición a la tecnología: estar abrazada junto a sus padres que murieron asesinados durante un asalto en Venezuela en 2014, y en el cual, por los designios de la vida, ella logró sobrevivir.

Después de aquella tragedia que conmovió al mundo, Maya vivió ccon sus abuelos hasta que su tío Ricardo Spear y su pareja, la actriz Daniela Bueno, decidieron asumir legalmente su custodia.

Maya y Daniela
o

Daniela Bueno ha manifestado públicamente su emoción de adoptar a Maya, especialmente en mayo del 2021 cuando escribió: "Hija amada, hoy cumplimos dos años desde que oficialmente soy tu mamá y tú mi hija. Te amo. Me siento absolutamente afortunada por tenerte en mi vida, y orgullosa de la relación que poquito a poco hemos construido. Te has convertido en mi maestra tantas veces durante este tiempo. Gracias por ser tan amorosa, sensible, divertida... Lo eres todo mi amor, hoy siempre estaré para ti".

Maya sigue recibiendo decenas de mensajes de cariño por el recuerdo de su madre, y aquel trágico momento que enlutó a toda una comunidad.

